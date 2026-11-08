서인영, '재혼 준비' 공개하다 터진 가전 협찬 구설…"유명세가 공짜 권리인가"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 재혼을 준비하며 신혼집 가전제품 협찬을 언급한 뒤 연예인의 협찬 문화를 둘러싼 논쟁이 다시 불거졌다.

제작진에게 건넨 농담으로 볼 수 있다는 반응도 있지만, 유명세를 이유로 무상 제공을 기대하는 태도처럼 비칠 수 있다는 지적도 나온다.

서인영은 지난 4일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서 오는 12월 26일 재혼한다고 밝혔다. 현재 살고 있는 아파트의 위층에 집을 구입해 신혼집으로 사용할 예정이라는 소식도 전했다.

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가전제품 이야기가 나오자 서인영은 "가전제품 협찬 좀 받아와. 나 돈 없어. 집 사는 데 돈 다 썼다"고 말했다. 새집을 마련하는 데 큰 비용이 든 만큼 가전제품은 협찬으로 해결하고 싶다는 취지로 풀이된다.

방송 속 농담으로 받아들일 수 있다는 시선도 있다. 반면 유명인의 공개적인 협찬 요청이 제품을 무상으로 받는 일을 당연하게 여기는 듯한 인상을 줄 수 있다는 의견도 나왔다.

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다만 서인영이 실제로 가전업체에 협찬을 요구했거나 제품을 제공받았다는 사실은 확인되지 않았다. 해당 발언만으로 부당한 영향력을 행사했다고 단정할 수도 없다.

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협찬은 기업과 출연자가 조건을 협의해 진행하는 마케팅 협력이다. 기업이 제품을 제공하고 출연자가 약속된 방식으로 브랜드를 알리는 구조다.

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기업이 먼저 협업을 제안하고 양측이 조건에 합의했다면 일반적인 홍보 활동으로 볼 수 있다. 하지만 유명인의 인지도만으로 무상 제공을 당연하게 기대한다면 협찬의 상호 합의라는 전제와는 거리가 생긴다.

유명인의 제품 사용이 홍보 효과로 이어질 수는 있지만, 인지도 자체가 제품의 비용을 대신하는 것은 아니다.

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실제 효과는 노출 규모와 소비자층, 브랜드 이미지 등에 따라 달라진다. 공개적인 협찬 언급에 신중해야 한다는 지적이 나오는 이유다.

서인영은 지난 5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'에서 과거 한 달에 2억 원을 지출한 적이 있다고 회상했다.

현재는 아버지에게 매달 100만 원의 용돈을 받고 있으며 통장 잔액이 4만 원이라고 밝혀 화제를 모았다.

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개인의 경제 사정과 협찬을 둘러싼 태도는 별개의 문제다. 이번 발언이 제작진을 향한 농담이었을 가능성도 있는 만큼, 이를 근거로 서인영의 인격이나 평소 행동을 단정하는 것은 적절하지 않다.

다만 유명세가 협찬의 기회를 넓힐 수 있다는 것과 유명인에게 제품을 무상으로 받을 권리가 생기는 것은 구분할 필요가 있다.

narusi@sportschosun.com