'하희라♥' 최수종, 추석날 母 떠나보내고 후회…"마지막 여행 함께할 걸" 먹먹 ('살림남')

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 최수종이 세상을 떠난 어머니와 마지막 여행을 함께하지 못한 아쉬움을 털어놓으며 먹먹함을 안겼다.

지난 7일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 결혼 34년 차 최수종, 하희라 부부의 일상이 공개됐다. 특히 최수종은 지난 추석 어머니를 떠나보낸 뒤 미처 다하지 못한 효도를 후회한다고 고백했다.

이날 하희라는 남편을 위로하기 위해 특별한 식사를 준비했다. 생전 시어머니에게 직접 전수받은 레시피로 최수종이 가장 좋아하는 냉면을 만든 것.

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최수종에게 냉면은 단순한 음식이 아니었다. 그는 "이북 출신인 아버지와 나의 소울푸드가 냉면이다. 졸업식 날에도 짜장면 대신 냉면을 먹었다"며 "어렸을 때 먹었던 바로 그 맛"이라고 어머니의 손맛을 떠올렸다.

하희라는 남편이 어머니를 떠나보낸 뒤에도 슬픔을 쉽게 드러내지 않았다고 전했다. 그는 "시어머니가 소천하신 뒤 남편이 슬픔을 내색하지 않는 게 마음이 더 아팠다"며 "어머니께 배운 냉면이 위로가 되었으면 한다"고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

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이에 최수종은 어머니와의 마지막 추억을 꺼내놓았다. 그는 "어머니가 세상을 떠나시기 전 누님과 단둘이 여행을 가면서 무척 행복해하셨다"며 "저보고도 같이 가자고 했는데 그때 함께했으면 좋았을 걸 하는 후회가 남는다"고 고백했다.

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어머니를 향한 그리움은 가족의 소중함을 다시금 일깨웠다.

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하희라는 시모상 당시 아들 민서가 의젓하게 장례 절차를 챙기며 큰 힘이 되어줬다고 밝혔다. 그는 "가족이 어머니가 우리에게 남겨주신 또 하나의 선물 아닐까"라고 말했다.

최수종 역시 "아내는 제가 힘들거나 괴로울 때 유일하게 제 편이 되어주는 사람"이라고 고마움을 전했다. 하희라는 "남편과 같은 곳을 바라보고 같은 생각을 나눌 수 있음에 감사하다"고 화답했다.

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앞서 두 사람은 결혼 후 처음으로 동반 출연하는 연극을 준비하는 모습도 공개했다. 연습실에 가장 먼저 도착해 함께 식사하고 대사를 맞추는 등 24시간 붙어 지내는 일상으로 여전한 금슬을 자랑했다.

다만 부부에게도 갈등은 있었다. 최수종은 축구를 하다 다쳐 돌아오면 아내의 잔소리가 시작된다며 "그럴 때는 서재로 가서 가만히 앉아 있는다"고 부부 싸움을 피하는 비결을 전했다.

하희라는 "수술을 몇 번 할 정도로 크게 다쳤다. 이제는 어르신 나이라 다치면 뼈가 빨리 안 붙는다"고 남편을 걱정해 웃음을 자아냈다.

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한편 이날 방송에서는 박서진이 아버지와 갈등 끝에 화해하는 모습도 그려졌다.

박서진의 아버지는 아내와 다툰 뒤 삼천포에서 아들의 인천 집까지 찾아왔다. 아들의 집을 청소하던 중 한 달 동안 작업한 민화에 실수로 물을 쏟았고, 박서진은 속상한 마음에 아버지에게 짜증을 냈다.

그러나 박서진은 자신의 반응을 후회하며 아버지를 찾아 나섰다. 이후 바다를 좋아하는 아버지를 위해 유람선 데이트를 준비했고, 두 사람은 서로에게 사과하며 부자간의 앙금을 풀었다.

특히 최수종과 하희라가 어머니의 손맛이 담긴 냉면을 함께 먹는 장면은 닐슨코리아 전국 기준 최고 시청률 4.9%를 기록했다.

'살림남'은 오는 14일 오후 10시 40분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com