"피 묻은 벽지 지우개로 지워"…34개월 子 학대 母, 4명의 엄마에게 당한 일 ('결혼지옥')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 34개월 아들에게 분노를 터뜨리던 엄마가 이번에는 자신의 충격적인 아동학대 피해 경험을 털어놓는다.

오는 9일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 190회에서는 아이를 자신으로부터 구해 달라고 호소했던 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 공개된다.

앞서 아내는 임신 9개월 동안 임신 사실을 전혀 모르고 지내다가 병원에 도착한 지 불과 30분 만에 출산했다고 밝혀 충격을 안겼다. 그러나 더욱 심각한 문제는 출산 이후였다. 아이가 울기만 하면 감정을 통제하지 못하고 소리를 지르는 등 거칠게 반응하는 모습이 공개돼 시청자들을 경악하게 했다.

Advertisement

이번 방송에서도 위태로운 모자의 일상이 이어진다.

낮잠에서 깨어난 34개월 아들은 애착 인형을 끌어안고 아빠를 찾는다. 이후 혼자 책을 읽으며 시간을 보내던 아이는 엄마가 TV를 끄자 울음을 터뜨린다.

Advertisement

그러자 아내는 또다시 아이를 방으로 데려가 언성을 높인다. 이를 지켜보던 장동민은 "몇 번째 감금이야"라며 탄식하고, 소유진도 "못 보겠다"며 눈을 질끈 감는다.

Advertisement

한바탕 분노를 쏟아낸 아내는 감정이 가라앉자 아이 앞에서 무너진다. 그는 "엄마는 화를 내고 싶지 않은데 엄마 어디가 고장났나 봐"라며 오열한다. 아이에게 상처를 주고 후회하면서도 같은 행동을 반복하는 것이다.

Advertisement

이런 가운데 아내가 어린 시절 겪었던 끔찍한 과거도 드러난다.

아내는 "4명의 엄마에게 사랑받지 못했다"며 평생 지워지지 않는 상처를 고백한다.

Advertisement

아내의 주장에 따르면 친어머니에게 일주일 중 무려 6일을 맞을 정도로 폭력이 일상이었다. 부모가 이혼한 뒤 만난 새어머니에게도 끊임없는 통제를 받았으며, 이후 만난 여러 양육자에게도 제대로 된 보호와 사랑을 받지 못했다고 털어놓는다.

특히 어린 시절 폭행으로 다친 뒤 벽지에 묻은 피를 지우개로 지워야 했다는 충격적인 사연까지 전해져 스튜디오를 얼어붙게 만든다.

오은영 박사는 아내가 어린 시절부터 겪은 학대와 현재 아들에게 보이는 행동 사이에 중요한 연결고리가 있다고 분석한다.

Advertisement

그는 아내를 "아동학대의 피해자이자 생존자"라고 짚으면서도, 아무리 불행한 과거를 겪었더라도 그것이 아이를 향한 학대를 정당화할 수는 없다고 단호하게 강조한다.

앞서 오은영 박사는 지난 방송에서 아내가 아이에게 보인 행동을 명백한 아동학대로 판단했다. 이에 아내는 제작진의 요청에 따라 자신의 행동을 경찰에 직접 신고했다.

어린 시절 학대받던 아이가 어른이 돼 다시 자신의 아이에게 분노를 쏟아내는 안타까운 현실. 과연 아내가 오랜 상처에서 벗어나 아이에게 안전한 엄마가 될 수 있을지 관심이 집중된다.

'SOS 부부'의 충격적인 과거와 이를 둘러싼 오은영 박사의 분석은 9일 오후 9시 방송되는 '결혼 지옥'에서 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com