김유정, 직접 숨긴 '폭탄' 앞 박진영 보고 패닉…죽음 위기 속 충격 전개 ('100일의 거짓말')

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[스포츠조선 조민정 기자] 김유정이 직접 숨긴 폭탄 앞에 박진영이 서게 되면서 '100일의 거짓말'이 일촉즉발의 위기에 빠졌다. 사랑하는 사람을 지키려는 마음과 독립을 위한 사명이 충돌하는 가운데, 8일 방송에서는 조선총독부 폭발 이후의 이야기가 펼쳐진다.

지난 7일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 9회에서는 이가경(김유정)이 구국단의 거사를 돕던 중 김태웅(박진영)을 죽음의 위기로 내모는 모습이 그려졌다.

이날 구국단은 조선총독부 기송관 개통식 기념 연회에서 총독과 정무총감 사토 신이치(진선규)를 암살하기 위한 세 번째 작전을 실행했다.

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거사를 앞둔 유소란(김현주)은 이가경에게 미국행 신원보증서를 건네며 작전의 성공 여부와 관계없이 떠나라고 당부했다. 오랫동안 꿈꿔온 새로운 삶을 시작할 기회가 마침내 찾아온 것이다.

하지만 이가경의 마음은 편치 않았다. 김태웅과의 이별을 앞두고 그동안 감춰왔던 진심을 드러냈기 때문이다.

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이가경은 김태웅에게 전당표를 돌려주며 "좋아했어요. 김태웅이란 사람을요. 그래서 상관했나 봐요"라고 고백했다.

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그러나 김태웅은 "내 이름은 사토 히데오입니다. 김태웅이 아니라"라며 차갑게 선을 그었다. 양아버지 사토 신이치의 충격적인 과거를 알게 된 뒤 정체성에 혼란을 겪고 있던 그의 선택이었다.

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두 사람의 엇갈린 마음은 총독부 연회장에서 더욱 극적인 위기로 이어졌다.

당초 유소란은 연회장에 설치된 장미꽃 장식 안에 시한폭탄을 숨겼다. 그러나 총독에게 장미꽃 알레르기가 있다는 이유로 꽃 장식이 치워지면서 계획이 어그러졌다.

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이를 알아챈 이가경은 기지를 발휘해 연회장으로 들어오는 대형 케이크에 폭탄을 옮겨 숨겼다.

폭발 예정 시각은 오후 6시 20분. 그런데 폭탄이 터질 시간이 다가오던 순간, 예상치 못한 일이 벌어졌다.

다름 아닌 김태웅이 건배사 통역을 위해 케이크 바로 앞에 서게 된 것이다. 자신이 숨긴 폭탄 때문에 김태웅이 목숨을 잃을 수도 있는 상황에 이가경은 충격에 빠졌다.

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이 장면은 두 사람의 로맨스와 독립운동이라는 사명이 더 이상 분리될 수 없음을 보여줬다. 김태웅을 향한 마음을 인정한 이가경이 정작 그를 위험에 빠뜨리는 역설적인 상황이 극의 긴장감을 극대화했다.

8일 방송되는 10회에서는 폭발로 아수라장이 된 조선총독부의 모습이 공개될 예정이다.

예고에 따르면 김태웅은 사토 신이치의 잔인한 시험대에 오르고, 이가경은 미국행 배를 타기 위해 기차에 몸을 싣는다. 동시에 유소란과 유필립(이무생)의 집에 사토가 보낸 경찰들이 들이닥치며 또 다른 위기가 예고된다.

특히 믿었던 양아버지가 조선인 학살의 주동자였다는 사실을 알게 된 김태웅이 어떤 선택을 내릴지가 핵심 관전 포인트다.

독립을 향한 거사는 성공할 수 있을까. 서로에게 마음을 드러내고도 멀어져야 했던 이가경과 김태웅은 다시 마주할 수 있을까.

'100일의 거짓말' 10회는 8일 오후 9시 10분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com