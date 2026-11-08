류필립, 美 별거 중 심경 고백.."♥17세 연상 미나, 나 때문에 열심히 사는데"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 류필립이 최근 근황과 함께 달라진 마음가짐을 전했다.

류필립은 지난 7일 '17살 연상 아내는 나 때문에 열심히 사는데'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 류필립은 아내 미나를 향한 미안함과 자신의 심리적 어려움을 솔직하게 털어놨다.

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그는 "제 아내는 열심히 사는데, 저는 일도 잘 풀리지 않아 스트레스를 받았다"며 "우울한 마음에 몸을 방치했더니 저도 모르는 사이에 나약해졌다"고 고백했다.

이를 지켜보던 지인이 "네가 한국에 가면 지금의 마음가짐을 유지할 수 있겠느냐"고 걱정하자 류필립은 "유지를 해야 하는데, 그렇죠?"라며 씁쓸한 반응을 보였다.

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그러면서도 한국행을 앞두고 달라진 의지를 드러냈다. 류필립은 "지금 기분으로 한국에 가면 엄청 열심히 살 수 있을 것 같다"고 말했다.

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이에 지인은 "꼭 돈을 생각하지 말아라. 돈을 쫓으면 돈이 도망간다. 돈이 너를 따라오게 만들어야 한다"고 현실적인 조언을 건넸다.

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류필립은 한국에서의 계획에 대해서도 언급했다. 그는 "사실 미국에서도 지금은 몸을 만드는 데 집중하고 있다"며 "곰곰이 생각해 보니 사람은 뭐든지 체력이 좋아야 똑똑한 생각을 할 수 있는 것 같다"고 밝혔다.

이어 "불과 몇 개월 전 모습을 보는데 못 보겠더라. 그때 당시에도 열심히 살긴 했는데"라며 과거의 자신을 돌아봤다.

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앞서 류필립은 불안정한 미래에 대한 스트레스로 갑작스럽게 미국행을 선택했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 미나와 떨어져 지내는 상황에 대해 "최근 스트레스를 많이 받았다. 저의 불안정한 미래 때문에 갑작스럽게 미국으로 오게 됐다"며 "이곳에서 많은 결정들을 내리게 될 것 같다"고 털어놨다.

한편 류필립은 2018년 가수 미나와 결혼했다. 두 사람은 17세 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었으며, 현재 류필립은 미국에서 생활하며 향후 행보를 고민하고 있다.