김준호♥김지민, 내년 2월 '子 두릅이 출산' 발표..."건강하게 만나길"

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[스포츠조선 김수현기자] '니가 내라! 독박투어' 김준호가 베트남 투본강에서 아내 김지민의 순산을 간절히 기원하며 예비 아빠의 애틋한 마음을 드러냈다.

7일(토) 방송된 채널S '니가 내라! 독박투어' 2회에서는 베트남 다낭으로 '비수기 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지 전통시장부터 맛집, 무역도시인 호이안 올드타운까지 섭렵하며 '가성비 갑' 비수기 여행의 매력을 안방에 전파했다.

앞서 '독박즈'는 '선짜 야시장'에서 서로의 흑역사를 사진으로 프린트해 '박제'하는 '조롱(?) 티셔츠'를 제작했는데, 2일 차 아침에는 모두 각자의 '조롱 티셔츠'를 입고 숙소 앞에 집결했다.

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김준호는 자신의 '누드 크로키' 벌칙 사진을 겉옷으로 가리려 해 짠내 웃음을 안겼고, 김대희는 '꼰대희=김대희'라는 유세윤이 제작한 폭로 사진에 불만을 토로했다. 그는 "꼰대희 형님이 나와 동일 인물이란 게 말이 되냐?"며 '부캐 세계관'에 계속 몰입해 모두를 '절레절레' 하게 만들었다.

홍인규는 배우 배용준을 연상케 하는 장동민의 과거 시상식 사진을 가리키며, "이거 배용준 형님께서 소송 안 거셨냐?"라고 물었다. 이에 발끈한 장동민은 "내가 일주일 먼저 입었다고!"라며 억울함을 호소했다.

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유쾌한 케미 속 '독박즈'는 다낭의 대표 전통시장인 '한시장'으로 향했다. 여기서 김준호와 홍인규는 필요했던 비듬 샴푸와 호랑이 연고 등을 구매했고, 이후 기념품 숍으로 들어가 '쇼핑비 통 독박자'를 뽑았다. 3단 바구니에 공을 던져 '골인'하는 게임에서 김준호가 1등을 차지해 10만 원 상당의 쇼핑 구매권을 획득했고, 김대희는 꼴찌를 해 '독박즈'의 쇼핑비를 대신 결제했다. 기념품 쇼핑을 마친 뒤 이들은 2년 전에도 왔었던 현지 맛집으로 점심을 먹으러 갔다.

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음식 주문 전, 모처럼 '아내 문자 게임'으로 식사비 독박자를 뽑기로 했다. 각자의 '눈동자'(동공) 사진을 클로즈업해서 찍어 아내들에게 문자 메시지로 전송하고, 가장 많이 맞히는 사람을 '독박'에서 제외시키기로 한 것. 그 결과 김대희와 유세윤, 홍인규는 아내들이 자신들의 눈동자 사진을 맞히자 쾌재를 부른 반면, 김준호는 김지민이 연락을 받지 않아 여동생에게 문자를 보냈지만 정답 맞히기에 실패해 "나 지민이한테 다시 보내면 안 돼?"라며 좌절했다.

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장동민도 아내가 바쁜 관계로 누나에게 문자를 보냈는데, 최종 꼴찌로 확정됐다. 반전 결과에 신이 난 '독박즈'는 곱창쌀국수부터 넴루이, 반쎄오, 분짜 등을 푸짐하게 주문했고, 김대희는 "둘이 먹다 하나가 죽어도 모를 맛"이라며 행복해했다.

다음 코스로 '독박즈'는 장동민이 추천한 '오행산'으로 갔다. 차 안에서 '오행'과 관련된 사주 이야기가 나오자 김대희는 갑자기 "우리 '독순이'(AI)에게 다섯 명의 궁합을 봐달라고 해서, 가장 합이 안 맞는 사람이 렌터카 비용과 오행산 입장료를 내자"라고 제안했다. 잠시 후 '독순이'는 이들의 사주를 분석했고, "김대희 님이 다른 멤버들과 '충돌 요소'가 가장 많다"고 발표해 현장을 뒤집어 놨다. 분노한 김대희는 '독순이'에게 "X이나 먹어!"라며 폭주했다.

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목적지에 도착한 '독박즈'는 '암푸 동굴'을 둘러봤다. 십이지신 동상과 함께 불교의 사후 세계관을 재현해 놓은 동굴 조형물에 모두가 감탄을 연발했다. 이후 시원한 바람을 맞을 수 있는 '수산' 전망대로 엘리베이터를 타고 올라가 힐링을 만끽했다. 한적한 곳으로 이동한 '독박즈'는 지난 여행 때 제대로 즐기지 못했던 호이안 올드타운을 가기로 했고, 여기서 '올드타운 통 독박자'를 뽑는 골프공 게임을 했다. 그 결과 '두릅이 아빠' 김준호가 '독박자'가 되어 '1독'을 적립했다.

호이안 올드타운에 도착한 '독박즈'는 갑자기 빗방울이 떨어지자 홍인규를 보며 좋아했다. 전날 '비 오는 시간 예측하기' 게임을 했는데, 이날 홍인규가 택한 시간대에 비가 내린 것. 희비가 교차된 가운데 '독박즈'는 2년 전 관광객이 너무 많아서 타지 못했던 투본강의 명물인 '소원 배'에 탑승했다. 여기서 이들은 '소원 종이배'를 준비해 각자의 바람을 적어 넣었다.

유세윤은 "가족들이 항상 웃고 행복했으면 좋겠다"라고, 장동민은 "사랑하는 아내와 아이들이 건강하길 바란다"고 적었다. 김대희는 아내의 건강과 세 자녀들의 평안함을 기원했고, 김준호는 "내년 2월에 '두릅이'를 건강하게 만날 수 있길 바란다"며 김지민의 순산을 빌었다. 김준호와 김지민은 2025년 7월 결혼한 김준호와 김지민은 첫 아이를 기다리고 있으며, 출산 예정일은 2027년 2월로 알려졌다. 태어날 아이의 성별은 아들인 것으로 전해졌다.

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홍인규는 "가족들을 위해 열심히 살겠다. '독박투어'의 새 시즌 시청률도 계속 오르길!"이라고 외쳐 훈훈함을 안겼다.

베트남 다낭에서 '비수기 여행'의 매력을 제대로 즐기는 '독박즈'의 3일 차 여정과 새 시즌의 첫 '최종 독박자'의 정체는 14일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 3회에서 확인할 수 있다.