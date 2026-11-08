하정우, ♥차정원과 결혼 앞두고 '웨딩 시술' 받았나…날렵해진 턱선 '깜짝'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하정우가 11세 연하 연인 차정원과의 결혼을 한 달여 앞두고 몰라보게 달라진 비주얼을 공개했다. 한층 날렵해진 턱선과 젊어진 분위기에 결혼을 앞두고 외모 관리에 나선 것 아니냐는 관심까지 쏠린다.

하정우는 지난 7일 자신의 SNS에 "마키키 뽀므리 랭스"라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 하정우는 브라운 계열의 재킷과 화이트 팬츠를 매치하거나 긴 코트를 걸치는 등 세련된 가을 패션을 선보였다. 낙엽이 깔린 정원에서 와인잔을 들고 여유로운 시간을 보내는 모습도 담겼다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 확 달라진 외모다.

앞서 작품 촬영을 위해 과감한 삭발 헤어스타일을 선보였던 하정우는 어느새 머리카락이 제법 자란 모습이었다. 이전보다 한층 갸름해 보이는 얼굴과 또렷해진 턱선도 시선을 사로잡았다.

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특히 결혼식을 불과 한 달여 앞둔 시점에 공개된 사진인 만큼 예비 신랑의 달라진 비주얼에 관심이 집중됐다. 다만 실제 체중 변화나 피부 시술 여부 등은 알려지지 않았다.

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사진을 접한 누리꾼들은 "다시 젊어짐", "못 알아보겠어요", "아니 왜 이렇게 말랐어", "머리카락이 다시 자랐다", "살 빠졌네요?" 등의 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다.

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한편 하정우는 오는 12월 13일 배우 차정원과 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

1978년생 하정우와 1989년생 차정원은 11세 나이 차를 극복하고 약 6년간 사랑을 키워왔다. 2020년 무렵 인연을 맺은 두 사람은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정했으며, 지난달 14일 결혼 소식을 발표했다.

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특히 하정우는 앞서 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "한결같이 애정과 지지를 해준다"고 언급하며 애정을 드러낸 바 있다.

하정우는 올해 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 19년 만에 안방극장에 복귀했다. 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'과 넷플릭스 영화 '보통사람들' 등의 작품도 준비하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com