전현무, 결혼도 안 했는데 벌써 사윗감 질투…"혼자 사는 아빠 느낌"(현무로드)

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 전현무가 배우 이준과 이주빈을 바라보며 '혼자 사는 아빠'를 자처하는가 하면, 미래 사윗감에 대한 솔직한 생각까지 털어놓는다.

8일 방송되는 MBN '디스 이즈 현무로드' 8회에서는 전현무, 이준, 이주빈이 캐나다 캘거리에서 마지막 여행을 즐기는 모습이 공개된다.

이날 세 사람은 현지 유명 스테이크 하우스를 방문하기 위해 시상식을 방불케 하는 정장 차림으로 등장한다. 특히 전현무는 머리까지 포마드 스타일로 넘긴 채 한껏 멋을 부린 모습으로 눈길을 끈다.

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전현무는 평소와 다른 차림에 대해 "이건 입뺀(입장 거부) 안 당하려고 애쓴 것"이라고 설명해 웃음을 자아낸다.

이어 레스토랑에 도착한 세 사람은 립아이와 티본스테이크, 레드 와인 등을 주문하며 근사한 저녁 식사를 즐긴다.

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그런데 식사 도중 전현무가 갑작스럽게 아빠 역할에 몰입한다.

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맞은편에 앉은 이준과 이주빈을 흐뭇하게 바라보던 전현무는 "지금 내 눈에는 너희들이 잘 키운 내 아들, 딸로 보인다"고 말한다.

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그러더니 "혼자 사는 아빠 느낌이 좀 나지?"라고 스스로를 놀려 현장을 웃음바다로 만든다.

전현무의 때아닌 아버지 발언에 이준은 한술 더 떠 가상의 사윗감에 대한 질문을 던진다.

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이준은 "만약 사윗감이 결혼하겠다고 같이 인사를 하러 왔는데 아무것도 모르면 어떨 것 같은지?"라고 묻는다.

이에 전현무는 예상 밖의 반응을 보인다.

그는 "난 우리 딸한테 잘 맞춰주겠구나 싶을 것 같다"며 "고집 센 것보다 취향 없는 게 낫다"고 단호하게 답한다.

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딸의 배우자라면 자신의 취향을 강하게 고집하는 사람보다는 상대에게 잘 맞춰주는 사람이 낫다는 소신을 드러낸 것이다. 평소 솔직한 입담으로 유명한 전현무가 가상의 딸과 사윗감까지 언급하며 보여준 '아빠 모드'가 웃음을 더한다.

한편 이날 방송에서는 세 사람이 캐나다의 과거 모습을 재현한 헤리티지 파크를 방문하는 모습도 공개된다.

1930년대 캐나다 풍경을 둘러보던 이주빈은 "시대가 서프라이즈급인데?"라며 신기해하고, 전현무는 "캐나다의 1930년대로 온 것"이라고 설명한다.

이후 세 사람은 1920년대 놀이동산을 재현한 공간에서 수동 관람차에 도전한다. 하지만 높은 곳에서 관람차가 흔들리자 이준은 "너무 빠른데?"라며 긴장하고, 이주빈 역시 "안전장치 괜찮은 거 맞지?"라고 불안감을 드러낸다.

전현무와 이준, 이주빈의 캐나다 여행 마지막 이야기는 8일 오후 10시 30분 방송되는 '디스 이즈 현무로드'에서 확인할 수 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com