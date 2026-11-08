'박수홍♥' 김다예, 140만원 딸 패딩 논란에 결국 폭발…"지친다, 참 슬프다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 딸 재이 양의 140만원대 명품 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 결국 입을 열었다. 사진을 황급히 삭제했다는 보도에 대해 사실이 아니라며 억울함을 호소한 것이다.

김다예는 8일 자신의 SNS에 "인스타그램 스토리 사진은 24시간 뒤에 내려간다"며 최근 불거진 논란을 직접 언급했다.

이어 "내가 다급히 사진을 삭제했다며 사실이 아닌 내용들과 함께 언급한 적도 없는, 아니 할 생각도 못 한 아기 패딩 자랑을 했다고 자극적이고 악의적인 기사들이 쏟아진다"고 토로했다.

Advertisement

그러면서 "지친다. 그리고 참 슬프다"며 속상한 심경을 드러냈다.

논란의 시작은 지난 5일 김다예가 공개한 딸 재이 양의 사진이었다.

Advertisement

당시 김다예는 자신의 인스타그램 스토리에 재이 양이 분홍색 패딩 점퍼를 입고 외출한 모습을 담은 사진을 올렸다. 앙증맞은 모습으로 눈길을 끈 가운데 일부 누리꾼들은 재이 양이 착용한 패딩에 주목했다.

Advertisement

해당 제품이 명품 브랜드 M사의 키즈 패딩으로, 판매 가격이 무려 140만원대에 달하는 것으로 알려졌기 때문이다.

Advertisement

이후 해당 사진이 SNS에서 사라지면서 논란은 더욱 커졌다. 일부 매체는 김다예가 명품 패딩을 자랑했다가 논란을 의식해 사진을 황급히 삭제했다는 취지로 보도했다.

그러나 김다예는 이 같은 해석을 정면으로 반박했다. 인스타그램 스토리는 게시 후 24시간이 지나면 자동으로 사라지는 기능인 만큼, 사진이 보이지 않는다는 이유만으로 자신이 다급하게 삭제했다고 단정하는 것은 사실과 다르다는 주장이다.

Advertisement

또한 자신은 패딩 가격을 자랑한 적도 없는데 단순한 딸의 일상 사진이 '명품 자랑'으로 둔갑한 데 대해서도 억울함을 드러냈다. 논란이 된 패딩 역시 박수홍 측은 지인에게 선물받은 제품이라고 설명한 것으로 전해졌다.

사실 김다예가 딸의 고가 아이템 공개로 도마에 오른 것은 이번이 처음은 아니다.

앞서 지난 6월에는 재이 양의 신발로 가득 찬 신발장 사진을 공개하며 "슈스-슈즈 스타. 슈즈만 800만원. 부럽다 재이야"라고 적어 화제를 모았다.

Advertisement

당시 어린 딸의 신발 가격이 수백만원에 달한다는 사실이 알려지면서 일부에서는 재력 과시가 지나친 것 아니냐는 지적이 나왔다.

김다예는 딸의 광고 활동과 수입에 대해서도 공개적으로 언급해 왔다.

지난 5월에는 "1세부터 세금 내는 애국자"라는 글과 함께 재이 양의 종합소득세 신고 사실을 알렸다. 재이 양은 어린 나이에도 여러 광고에 출연하며 수입을 올린 것으로 전해졌다.

이처럼 신발장과 광고 수입에 이어 고가 패딩까지 잇따라 화제가 되면서 일부 누리꾼들 사이에서는 지나친 자녀 재력 과시라는 비판이 제기됐다.

반면 아이의 일상과 성장을 공유하는 것까지 문제 삼는 것은 과도하다는 반론도 이어졌다. 특히 이번에는 김다예가 직접 패딩 가격을 언급하거나 구매를 자랑한 사실이 확인되지 않았다는 점에서 비판이 지나치다는 목소리도 나왔다.

김다예가 억울한 심경을 토로하자 응원의 댓글도 이어졌다.

누리꾼들은 "자랑하면 어때요? 목적이 그렇지 않더라도 자랑하면 안 되나요?", "같은 개월 수 키우는 엄마인데 내가 괜히 다 속상하다", "진짜 지칠 것 같아요", "예쁜 아가 자랑하면 어떻고" 등의 반응을 보이며 위로했다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 혼인신고를 마치고 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술을 통해 2024년 10월 딸 재이 양을 품에 안았다.

부부는 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'과 방송 등을 통해 딸의 성장 과정과 육아 일상을 공유하며 대중과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com