[공식]씨엔블루, 윤상 '달리기' 재해석…9일 리메이크 음원 발표

사진제공=FNC엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 씨엔블루가 9일 리메이크 스페셜 싱글을 발매한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 6일 공식 SNS를 통해 씨엔블루의 스페셜 싱글 '달리기 (Running)' 티저 포스터를 공개하며 '달리기' 음원 발매 소식을 전했다.

이번 스페셜 싱글은 윤상의 '달리기'를 씨엔블루만의 색깔로 재해석한 곡이다. 공개된 티저 포스터에는 푸른빛으로 반짝이는 트랙이 담겨 눈길을 끈다. 꿈과 희망을 향해 달려가고 있는 이들에게 씨엔블루는 원곡이 전하는 희망의 메시지를 한층 더 힘차게 담아내며 용기와 응원을 전할 예정이다.

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씨엔블루의 스페셜 싱글은 내년 2월 20~21일 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 개최되는 단독 콘서트 2027 CNBLUE LIVE '에바뛰콘 - KEEP DREAMIN', KEEP RUNNIN''의 메시지와도 맞닿아 있다. 오랜 시간 꿈꿔온 KSPO DOME 무대를 향해 달려온 씨엔블루처럼, 각자의 자리에서 꿈을 향해 나아가는 모든 이들이 멈추지 않고 달려가길 바라는 마음을 담았다.

씨엔블루의 스페셜 싱글 '달리기 (Running)'는 오는 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com