아일릿, 이제 '음방'도 체포 시작…'체포하겠어', 거침없는 상승세

사진제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아일릿이 컴백 후 첫 음악방송 트로피를 품에 안았다.

아일릿은 지난 6일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 미니 5집 '브레이크 이븐'의 타이틀곡 '체포하겠어'로 1위를 차지했다.

이들은 "항상 저희 옆에서 고생해 주시는 소속사 식구들과 스태프분들께 진심으로 감사드린다. 앨범 준비하는 동안 큰 힘이 되어 준 모카에게도 고마운 마음을 전하고 싶다"라며 "무엇보다 글릿(팬덤명) 덕분에 소중한 1위를 할 수 있었다고 생각한다. 앞으로도 글릿의 마음을 체포하기 위해 열심히 하겠다"라고 소감을 전했다.

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이날 아일릿은 경쾌하고 에너제틱한 퍼포먼스로 흥을 돋웠다. 한결 여유로운 모습으로 무대에 오른 멤버들은 안정적인 라이브 실력은 물론, 리듬에 착 감기는 군무로 짜릿한 쾌감을 선사했다. 각양각색 스타일링도 돋보였다. 이들은 라이프가드, 치어리더, 스포츠 심판 등 호루라기를 떠올리게 하는 다양한 캐릭터로 변신해 보는 재미를 더했다.

아일릿은 '체포하겠어'로 각종 차트에서 존재감을 드러내고 있다. 이 곡은 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 5일 연속 정상(11월 5일 자)을 지키고 있고, 멜론 '톱 100'과 벅스, 지니 등 실시간 차트 상위권에도 안착했다. 글로벌 차트에서의 활약도 눈에 띈다. '체포하겠어'는 발매 직후 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에 진입한 뒤 꾸준히 순위권에 이름을 올렸고, 11월 7일 자 미국 빌보드 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)'에도 들었다.

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숏폼 플랫폼 내 인기도 매섭다. 6일 기준 틱톡에서 '체포하겠어'가 삽입곡으로 사용된 영상(오리지널 사운드 포함)이 40만 건을 훌쩍 넘겼고, 이 음원은 틱톡 '상위 50' 1위, '바이럴 50' 3위를 기록했다. 한국, 미국, 일본 등 여러 국가·지역의 유튜브 '일간 쇼츠 인기곡'(11월 4일 자)에도 이름을 올리며 화제성을 입증했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com