[공식]하이브 구성인 3人, 美 빌보드 '파워 플레이어스' 선정

사진제공=하이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 하이브의 글로벌 공연 사업을 담당하는 구성원 3명이 미국 빌보드가 선정한 '2026 빌보드 투어링 파워 플레이어스'에 이름을 올렸다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 지난 6일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '2026 빌보드 투어링 파워 플레이어스' 명단을 발표했다.

해당 명단은 공연 기획 및 프로모션, 에이전시, 공연장 운영, 티켓 판매, 유통 등 글로벌 공연 산업의 주요 분야에서 활동하는 인물들을 대상으로 선정된다. 올해는 마이클 라피노 라이브네이션 회장, 제이 마르시아노 AEG 프레젠트 회장 등이 포함됐다.

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하이브에서는 강민이 콘서트사업실장이 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다. 오유라 해외콘서트사업팀장과 하정재 시니어 프로페셔널은 올해 처음으로 명단에 이름을 올렸다.

이들은 하이브 산하 레이블 아티스트들의 월드투어 기획과 운영, 공연 연출 등을 담당하고 있다. 방탄소년단의 'BTS 월드투어 아리랑'을 비롯해 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈 등의 월드투어를 기획하고 운영해 왔다. 아티스트별 특성과 지역별 공연 수요를 고려해 개최지를 발굴하고 투어 지역을 확대하는 업무도 맡고 있다.

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공연 콘텐츠 기획에도 참여했다. 아티스트별 콘셉트를 반영한 무대 연출과 관객 참여형 프로그램을 구성하고, 디지털 플랫폼 협업 및 공연장 내 체험 공간 운영 등 공연과 연계한 콘텐츠를 선보였다.

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그런가 하면, 하이브는 빌보드 박스스코어의 '2026 미드이어 톱 프로모터' 차트에서도 6위를 기록했다. 최근 미국 공연 산업 전문지 폴스타가 발표한 '2026 아시아 포커스 차트'에서는 매출 2억 4797만 달러(약 3282억 원), 티켓 판매량 182만 7914장을 기록하며 아시아 공연 기획사 가운데 두 부문 모두 1위에 올랐다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com