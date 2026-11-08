아카데미상 수상 감독 별세…새 영화 촬영 한 달 만에 비보, 향년 52세

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 제90회 아카데미상 시상식에서 외국어영화상을 받은 '판타스틱 우먼'의 영화감독 세바스티안 렐리오가 향년 52세로 세상을 떠났다.

에몰 등 현지 매체들에 따르면 렐리오는 6일(현지시각) 낮 12시쯤 칠레 산티아고 라스콘데스에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다. 그의 오랜 연인이자 배우인 아말리아 카사이가 그를 발견한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

렐리오의 가족은 SNS를 통해 "세바스티안 렐리오가 건강상의 이유로 세상을 떠났다는 소식을 깊은 슬픔 속에 전한다"고 밝혔다.

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이어 "우리는 지금 깊은 슬픔의 시간을 보내고 있으며, 그의 기억은 영원히 우리와 함께할 것"이라고 했다.

다만 가족은 구체적인 사망 원인이나 평소 앓고 있던 질환이 있었는지는 공개하지 않았다.

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배우 카사이도 연인을 떠나보낸 슬픔을 담은 글을 SNS에 올렸다. 두 사람이 함께한 사진 여러 장과 함께 "앞으로 살아갈 모든 생에서도 당신을 사랑한다"고 적었다. 이어 "그는 모든 것을, 그리고 주변의 모든 것을 환하게 밝혀주는 사람이었다. 결국 남는 것은 사랑뿐"이라며 고인을 기렸다.

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렐리오는 최근 칠레 작가 알레한드로 잠브라의 동명 소설을 원작으로 한 영화 '칠레 시인(Poeta chileno)'을 촬영하고 있었다. 이 작품은 올해 9월 말 촬영을 시작한 것으로 알려졌으며, 그의 갑작스러운 사망으로 제작이 중단되면서 향후 완성 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

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렐리오는 2018년 영화 '판타스틱 우먼(A Fantastic Woman)'으로 아카데미상 외국어영화상을 받으며 세계적인 감독으로 자리매김했다. 당시 이 작품은 트랜스젠더 여성 마리나가 연인의 죽음 이후 사회적 편견과 차별에 맞서는 이야기를 그려 호평받았다. 또한 그는 '글로리아(Gloria)', '불복종(Disobedience)', '글로리아 벨(Gloria Bell)', '더 원더(The Wonder)', '타이거의 해(The Year of the Tiger)' 등 다양한 작품을 연출했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com