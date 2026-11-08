'결혼 14년차' 하하♥별, 남매로 착각할 비주얼.."같이 다니면 닮았다고"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 별이 남편 하하와의 결혼 14년 차에도 변함없는 달콤한 케미를 자랑했다.

별은 8일 자신의 인스타그램을 통해 "고만고만한 애들 둘이 만나 결혼이라는 걸 하고, 어찌저찌 지지고 볶고 살다 보니 14년이 흘렀다"며 "이제는 같이 다니면 닮았다는 이야기도 꽤 듣는데, 솔직히 저 양반이 나 따라 하는 거다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 별과 하하는 모자를 푹 눌러쓴 채 캐주얼하면서도 감각적인 시밀러룩을 맞춰 입고 다정하게 포즈를 취하고 있다. 특히 세월이 갈수록 점점 닮아가며 남매처럼 비슷해지는 외모가 놀라움을 자아낸다.

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이어 별은 "비밀인데 외출할 때 꼭 나 뭐 입을 건지 물어보고 비슷하게 따라 입는다"며 "그냥 여기까지만 말하겠다"고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

별의 재치 있는 폭로에 하하를 향한 애정도 고스란히 묻어났다. 결혼 14년 차에도 서로의 옷차림을 신경 쓰고 비슷한 스타일을 맞춰 입는 두 사람의 모습이 훈훈함을 더했다.

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한편 하하와 별은 지난 2012년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.