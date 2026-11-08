황정민, 스토킹 논란 후 수척해진 얼굴…"살 더 빠졌다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정민이 스토킹 피해를 둘러싼 법적 공방 속에서 한층 수척해진 모습으로 등장했다. 특히 살이 붙었다는 동료 배우 정상훈의 말에 "아니, 더 빠졌지"라고 직접 답해 눈길을 끌었다.

지난 7일 배우 정상훈의 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에는 '뮤지컬 미세스 다웃파이어 상견례장에서 생긴 일(+깜짝카메라)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 정상훈은 오는 12월 개막하는 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'의 상견례 현장을 찾았다. 그는 "배우와 스태프가 모여서 어떤 공연을 할 건지 얘기하고 리딩하는 시간을 갖는다. 중요한 자리"라며 현장을 소개했다.

Advertisement

이날 현장에는 황정민을 비롯해 정성화 등 출연 배우들과 제작진이 자리했다.

특히 오랜만에 카메라 앞에 모습을 드러낸 황정민은 이전보다 눈에 띄게 갸름해진 얼굴로 시선을 사로잡았다. 볼살이 빠진 듯한 얼굴과 한층 날렵해진 턱선이 눈길을 끈 것.

Advertisement

그런데 정상훈의 반응은 뜻밖이었다.

Advertisement

정상훈은 황정민을 보자 "살이 조금 붙으신 것 같다"고 인사를 건넸다. 그러자 황정민은 곧바로 "아니, 더 빠졌지"라고 답했다. 실제로 체중이 더 줄었다고 밝힌 것이다.

Advertisement

황정민은 이어 정상훈에게 "유튜브 한다면서? 축하합니다. '정상훈 비정상훈' 파이팅!"이라며 응원의 메시지도 전했다. 이전보다 수척해진 모습과 달리 밝은 표정과 유쾌한 입담은 여전했다.

황정민의 이번 근황은 최근 스토킹 피해 사건을 둘러싼 법적 공방 이후 공개됐다는 점에서도 관심을 모은다.

Advertisement

앞서 지난 7월 40대 여성 A씨는 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 SNS를 통해 문자메시지와 통화 녹음 등을 공개했다.

이에 황정민 측은 해당 주장을 부인하며 A씨가 지속적으로 연락해 자신을 괴롭혀 온 스토킹 사건의 피의자라고 반박했다.

이후 지난 9월 8일 의정부지법 고양지원은 스토킹처벌법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만원을 선고하고, 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다.

Advertisement

재판부는 반복적으로 보낸 메시지의 횟수와 빈도 등을 고려할 때 피해자에게 불안감과 공포심을 일으킬 정도였다고 판단했다.

다만 A씨가 판결에 불복해 항소하면서 현재 법적 공방은 이어지고 있다. 양측은 별도의 민사소송도 진행 중이다.

황정민은 지난 10월 6일 열린 제31회 부산국제영화제 개막식에도 참석했다. 당시 영화 '호프'의 나홍진 감독, 조인성, 음문석과 함께 레드카펫에 등장해 환한 미소로 관객들에게 인사했다.

한편 황정민은 오는 12월 3일 개막하는 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'로 다시 관객들과 만난다. 이번 공연에는 정성화, 정상훈도 함께 출연하며 내년 2월 21일까지 서울 GS아트센터에서 공연을 이어간다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com