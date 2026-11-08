[롤드컵] 젠지, 4전 5기 끝에 첫 결승행…지긋지긋한 4강 징크스 깼다

젠지 선수들이 8일 열린 2026 롤드컵 4강전에서 IG를 상대하기 위해 무대로 입장하고 있다. 사진제공=라이엇 게임즈

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간절함이 통했다. 젠지가 지긋지긋했던 롤드컵 4강 징크스를 마침내 깨뜨리고 세계 정상에 도전할 기회를 잡았다.

LCK(한국) 1번 시드 젠지는 8일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 앨런시 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 4강전에서 LPL(중국)의 인빅터스 게이밍(IG)을 세트 스코어 3대0으로 완파하고 결승에 선착했다.

전신인 삼성 갤럭시의 역사를 이어받아 2017년 말 젠지로 재창단한 이후 처음으로 밟는 롤드컵 결승 무대다. 그동안 젠지는 2021년과 2022년, 2024년, 2025년까지 네 차례나 4강에 올랐지만 LCK 팀에 세 차례, LPL 팀에 한 차례 패하며 유독 롤드컵에서만큼은 마지막 고비를 넘지 못했다.

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MSI(미드 시즌 인비테이셔널)에서 두 차례 정상에 오르며 국제대회 경쟁력을 입증했지만, 정작 최고의 권위를 자랑하는 롤드컵 우승 트로피는 아직 품지 못했다. LCK를 대표하는 강팀으로 자리 잡은 젠지에 롤드컵 우승은 오랜 숙원이자 반드시 넘어야 할 과제였다. 이번 IG전 승리로 네 차례 실패 끝에 다섯 번째 도전에서 결승 진출에 성공한 '4전 5기'의 드라마를 완성했다.

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경기 내용도 압도적이었다. 젠지는 1세트에서 '캐니언' 김건부의 맹활약을 앞세워 33분 만에 승리를 거두며 기선을 제압했다. 2세트에서는 더욱 완벽한 경기 운영으로 IG를 압도했다. 킬 스코어 26-9라는 일방적인 결과가 말해주듯 공수 양면에서 한 수 위의 경기력을 선보였다. 마지막 3세트는 달랐다. 벼랑 끝에 몰린 IG의 거센 반격에 중후반까지 고전하며 위기를 맞았다. 하지만 승부처에서 집중력이 빛났다. 39분쯤 벌어진 마지막 한타에서 순식간에 4킬을 쓸어 담으며 전세를 뒤집었고, 그대로 상대 넥서스까지 파괴해 셧아웃 승리를 완성했다.

젠지의 결승 상대는 롤드컵 4연패에 도전하는 LCK의 숙적 T1과 무서운 상승세를 타고 있는 LPL의 빌리빌리 게이밍 가운데 한 팀이다. 두 팀은 9일 같은 장소에서 5전 3선승제의 4강전을 치른다.

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T1이 BLG를 꺾는다면 롤드컵 결승에서 사상 첫 '젠티전'이 성사된다. LCK를 대표하는 두 팀이 세계 챔피언 자리를 놓고 맞붙는 역사적인 대진이다. 이 경우 LCK는 역대 통산 11번째 롤드컵 우승이라는 대기록도 달성하게 된다.

물론 BLG 역시 만만치 않다. 스위스 스테이지에서 3승2패로 다소 불안한 모습을 보였지만, 8강에서 LCK의 디플러스 기아를 3대0으로 완파하며 분위기를 끌어올렸다. 특히 토너먼트에 들어선 이후 경기력이 살아나고 있다는 점에서 T1으로서도 결코 방심할 수 없는 상대다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com