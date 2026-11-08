"마음고생 했는데..." 전진♥류이서, 유산 아픔 털어낸 부부 여행

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 류이서가 남편 전진과 강원도 고성 여행을 떠난 근황을 공개하며 변함없는 부부애를 과시했다.

류이서는 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "우리 리호네 덕분에 고성도 다녀오고… 언니 형부 너무 고마워용"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 강원도 고성 여행을 즐기는 류이서와 전진의 모습이 담겼다.

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두 사람은 나란히 앉아 미소를 짓고 서로 머리를 맞대는 등 다정한 분위기를 연출했다. 편안한 표정과 자연스러운 스킨십에서 여전히 신혼 같은 두 사람의 애정이 묻어났다.

함께 여행을 떠난 두 사람은 여유로운 시간을 보내며 행복한 일상을 공유했다. 특히 서로를 향한 애정 어린 눈빛과 다정한 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 알콩달콩한 신혼 생활을 공개하며 많은 사랑을 받았다.

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올해 4월에는 시험관 시술을 통해 2세를 준비하고 있다는 소식을 전해 축하를 받았다. 하지만 지난달 16일 유튜브를 통해 첫 배아 이식 후 임신에 성공했지만 임신 7주 차에 유산했다고 고백했다.

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당시 류이서는 "잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 정말 고맙다"고 전하며 아기를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 류이서는 "남편이 옆에서 많이 혼자 마음고생했는데… 남편한테 너무 고맙다"고 말했다. 서로의 아픔을 나누며 곁을 지켜 온 부부의 모습이 안타까움을 더했다.