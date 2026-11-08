'모솔연애 사탐 강사' 이도, 강의는 안찍고 넷플 예능 출연…수강생들 아우성 "아프다더니"

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'로 얼굴을 알린 스타 강사 이도가 강의 업로드 지연을 둘러싼 수강생들의 항의 속에서 또 다른 넷플릭스 예능 제작발표회에 참석해 논란에 휩싸였다.

특히 일부 수강생들이 지난해에 이어 올해도 강의가 제대로 마무리되지 않았다고 주장하는 가운데, 이도는 새로운 예능 출연을 위해 제작진을 직접 찾아갈 정도로 간절했다고 밝혀 엇갈린 반응이 나오고 있다.

이도는 지난 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 진행된 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석했다.

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이날 이도는 프로그램 출연에 대한 남다른 열정을 드러냈다. 그는 "작년에 넷플릭스 행사에서 정종연 PD님을 마주쳤다. 다가가 자기소개하면서 '데블스 플랜3' 제작하면 제발 저를 한 번만 바라봐달라고 요청했다"고 밝혔다. 이어 "심지어 수능 점수까지 공개했다. 정말 간절했다"며 "어렸을 때부터 모든 프로그램을 재미있게 봐왔다. 꿈의 무대였기 때문에 출연을 결심했다"고 털어놨다.

그러나 이도의 적극적인 방송 활동을 바라보는 일부 수강생들의 반응은 냉담하다.

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최근 온라인에는 이도의 강의 운영을 둘러싼 불만이 담긴 게시글들이 확산하고 있다. 공개된 온라인 강의 게시판 캡처에는 지난해부터 강의 업로드가 지연되고 있다는 수강생들의 주장이 담겼다.

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한 수강생은 "2026학년도 98, 100이라도 강의를 올려주세요"라며 강의 업로드를 요청했다. 또 다른 수강생 역시 "빨리 올려주세요"라고 호소했다.

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불만이 쌓이면서 표현도 거칠어졌다. 일부 수강생은 "저희가 선생님 개인 사정 봐주어 가면서 공부해야 해요?", "아니 얘들아 이걸 참아?", "작년도 올해도 커리 완주를 못하시게 됐네요" 등의 글을 남기며 강의 운영에 대한 불만을 드러냈다. 자신을 지난해 수강생이라고 밝힌 한 게시자는 "작년에도 이러셔서 저도 몇 달 기다리고 떠났다"며 비슷한 일이 반복되고 있다고 주장했다.

특히 이도가 제작발표회에 참석한 지난 5일 이후에는 방송 활동을 지적하는 게시글도 등장했다. 한 게시자는 "아프시다면서 제작발표회도 가시고"라고 적었고 다른 게시자는 유튜브 활동을 언급하며 강의 업로드 지연을 꼬집기도 했다.

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앞서 이도는 지난해에도 건강 문제로 강의 활동을 일부 중단한 바 있다. 당시 이투스 측은 이도의 건강 및 개인 사정으로 2026 시즌에는 개념 강좌만 신규로 제공하고, 이후 커리큘럼은 기존 강의로 운영한다는 방침을 공지했다.

이도 역시 지난해 8월 건강 문제에 대해 직접 설명했다. 그는 각막 상태가 악화해 모니터를 제대로 볼 수 없었고, 교재 집필에도 어려움을 겪었다고 밝혔다. 당시 의료진으로부터 시력 손상 위험에 대한 경고를 받았고 이후 회복 중이라고 전한 바 있다.

한편 이도는 서울대학교에서 지리교육을 전공한 이투스 소속 사회탐구 강사로 지난해 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 이름을 알렸다. 오는 10일 공개되는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'에는 장동민, 홍진호, 하석진 등과 함께 플레이어로 참여한다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com