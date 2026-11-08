오상진♥김소영 6개월 子, 말귀 알아듣더니 "아빠" 외쳤다..역대급 폭풍성장

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 생애 첫 이유식을 먹고 '아빠'라는 말까지 꺼낸 생후 6개월 아들의 폭풍 성장에 놀라움을 감추지 못했다.

지난 7일 김소영의 유튜브 채널에는 '드디어 첫 이유식 먹는 6개월 아들?! 이런 반응 처음이야'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김소영은 하루가 다르게 성장하는 아들 수호를 바라보며 흐뭇한 미소를 지었다. 그는 "이제 키우기 수월해졌다"며 한결 수월해진 육아 일상을 전했다.

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수호는 이날 생애 첫 이유식에도 도전했다. 아빠 오상진이 직접 미음을 먹여주자 수호는 낯선 음식에 호기심을 보이더니 이내 눈을 동그랗게 뜨며 받아먹었다. 심지어 더 먹고 싶은 듯 떼를 쓰는 모습까지 보였다.

이를 지켜보던 김소영은 "누가 보면 굶긴 줄 알겠다"며 처음 맛보는 미음에 적극적인 반응을 보이는 아들을 보고 웃음을 터뜨렸다.

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놀라운 순간은 또 있었다. 수호가 '아빠'라는 말을 내뱉은 것. 오상진을 바라보며 "아빠"라고 말하는 수호의 모습에 김소영은 "아빠래! 아빠라고 그랬어 어떡해"라며 놀라움과 기쁨을 감추지 못했다.

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수호의 폭풍 성장은 여기서 끝이 아니었다. 한창 놀던 중 김소영이 "엄마한테 올 수 있어?"라고 말을 건네자 수호는 엄마를 향해 몸을 움직였다. 예상치 못한 반응에 김소영은 "올 수 있어? 말귀를 알아들어?"라며 신기해했다.

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하루가 다르게 성장하는 수호의 모습에 부모의 얼굴에는 웃음이 끊이지 않았다. 첫 이유식부터 첫 말문까지, 생후 6개월 아들의 사랑스러운 성장 과정이 랜선 이모·삼촌들의 미소를 자아냈다.

한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 선배인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.