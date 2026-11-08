블핑 지수, 머리통 얼마나 작은거야…정호영 셰프, 의문의 1패

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[스포츠조선 조민정 기자] 정호영 셰프가 블랙핑크 지수와 나란히 찍은 사진을 공개한 가운데, 두 사람의 확연한 얼굴 크기 차이가 눈길을 끌고 있다.

정호영은 8일 자신의 SNS에 "오늘은 블랙핑크 지수 님의 냉장고를 털어보겠습니다. 오늘도 재밌습니다. 본방사수 부탁드립니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 JTBC '냉장고를 부탁해' 촬영 현장에서 만난 정호영과 지수의 모습이 담겼다.

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흰색 셰프복을 입은 정호영은 카메라를 향해 입을 벌린 채 유쾌한 표정을 짓고 있다. 그의 옆에 선 지수는 검은색 의상을 입고 정호영을 소개하듯 한 손을 내밀며 환하게 미소 짓고 있다.

특히 두 사람이 나란히 서자 극명하게 대비되는 얼굴 크기가 시선을 사로잡았다. 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 자랑하는 지수와 정호영의 투샷이 뜻밖의 웃음을 자아낸 것. 정호영은 지수 덕분에 본의 아니게 '의문의 1패'를 당한 듯한 모습이다.

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앞서 정호영은 지난 8월 배우 조여정과 촬영한 사진에서도 얼굴 크기 차이로 화제를 모은 바 있다. 이번에는 글로벌 스타 지수와 나란히 서며 또 한 번 유쾌한 투샷을 완성했다.

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한편 지수는 이날 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 자신의 냉장고를 최초 공개한다.

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앞서 공개된 예고편에서 지수는 "밥 먹을 때 '냉부'도 본다"며 프로그램의 열혈 시청자임을 밝혔다. 이어 자신의 냉장고에 대해 "요즘이 제일 풍족하다. 이렇게 풍족한 시기가 다시 오지 않을 수도 있다"고 자신감을 드러냈다.

그러나 정작 냉장고 문이 열리자 셰프들은 "비상, 초비상"을 외치며 당황했다. 이에 지수는 "지금 진짜 많은 시기인데"라며 의아해해 웃음을 안겼다.

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지수의 남다른 매운맛 취향도 공개된다. 그는 엽기떡볶이를 가장 매운 단계로 먹을 정도로 매운 음식을 즐긴다고 밝혀 셰프들을 놀라게 했다. 김풍은 지수의 입맛에 맞춘 요리를 만들던 중 직접 맛을 봤다가 매운맛을 참지 못하고 수돗물로 입을 식히는 모습까지 예고돼 기대감을 높였다.

이날 방송에는 블랙핑크 지수뿐 아니라 에이티즈 우영과 산도 함께 출연한다.

지수의 냉장고를 둘러싼 셰프들의 치열한 요리 대결은 8일 오후 8시 50분 방송되는 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com