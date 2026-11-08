'47세 출산' 한다감 子, 얼마나 작길래..생수병만한 크기 "쑥쑥 자라거라"

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[스포츠조선 김수현기자] 47세에 첫 출산한 배우 한다감이 생후 25일 된 아들의 사랑스러운 모습을 공개했다.

한다감은 8일 "조리원 퇴소 전 준비하기"라며 사진을 공개했다.

곱게 누워 있는 한다감의 아들은 옆에 놓인 작은 생수병과 비슷한 크기로, 작고 앙증맞은 모습이 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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한다감은 아들의 모습을 바라보며 "꼬물이 쑥쑥 자라거라~"라는 애정 어린 메시지를 덧붙였다. 생후 25일밖에 되지 않은 아들을 향한 엄마의 따뜻한 마음이 고스란히 전해졌다.

특히 한다감이 머물고 있는 산후조리원에도 관심이 집중됐다. 해당 산후조리원은 손예진, 이민정, 한가인, 고소영 등 유명 연예인들이 이용한 곳으로 알려졌다.

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객실 등급에 따라 2주 기준 이용료가 약 1200만 원에서 5000만 원 수준인 것으로 전해졌다. 다만 한다감이 실제로 이용한 객실 등급과 구체적인 비용은 공개되지 않았다.

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앞서 한다감은 지난 9월 22일 서울의 한 병원에서 건강한 첫아들을 출산했다. 출산 과정은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 공개돼 많은 축하와 응원을 받았다.

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한편 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했으며, 결혼 6년 만에 첫 임신 소식을 전해 화제를 모았다.