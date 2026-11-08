조혜련, 제대로 긁혔다...'이혼 앤 재혼' 오해에 "내 사생활 얘기하냐" (불후)

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[스포츠조선 김수현기자] 故 전유성을 위해 20년 만에 골룸으로 뭉친 안영미 조혜련이 파격적인 분장과 거침없는 입담으로 무대를 뒤집었다.

조혜련과 안영미는 지난 7일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 故 전유성의 1주기를 맞아 마련된 '전유성 없는 전유성' 특집에서 웃음과 감동이 교차하는 무대를 선사했다.

생전 전유성이 꿈꿨던 지상파 3사 코미디언들이 화합의 무대를 펼친 가운데, 추억의 레전드 코너 '봉숭아학당'까지 소환하며 반가움을 더했다.

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조혜련과 안영미는 '꿈은 이루어진다'라는 주제에 맞춰 과거 큰 사랑을 받았던 골룸 캐릭터를 다시 소환했다. 먼저 등장한 안영미는 골룸 특유의 분장과 말투로 인기를 끌었던 '분장실의 강선생님'을 재현하며 무대에 올랐다. 특히 안영미는 "제 꿈은 전유성 선배님을 위해서 이 무대 위에서 내로라하는 선배님들과 '분장실의 강선생님'을 하는 게 소원"이라고 밝혔고, 이어 '원조 골룸' 조혜련까지 등장하며 분위기를 뜨겁게 달궜다.

방송 최초로 선후배 골룸이 함께한 가운데 두 사람은 서로에게 지지 않으려는 듯 온몸을 던진 분장 열연으로 폭소를 자아냈다. 조혜련은 안영미를 향해 "둘째 낳았다더니 머리가 많이 빠졌구나"라고 너스레를 떨었고, 안영미 역시 이에 맞서며 유쾌한 비주얼 대결을 펼쳤다. 여기에 20년 만에 분장 개그에 나선 이경실까지 합류해 세 사람의 남다른 호흡을 완성했다.

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거침없는 입담도 웃음을 더했다. 조혜련이 이경실의 웃음소리를 두고 부담스럽다는 댓글이 있다고 언급하자 안영미는 "선배님 웃음소리가 얼마나 감미로운데요. 선배님 덕에 고막에서 피나는 거 영광인 줄 알아"라며 당시 유행어를 재연해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 안영미와 조혜련은 이경실의 제안으로 최근 화제를 모으고 있는 A2O LITE(에이투오 라이트)의 'NEON'(네온) 안무에도 도전했다. 골룸 분장을 한 채 예상 밖의 춤 실력을 뽐내던 두 사람은 'Neon and beyond'라는 가사를 '이혼 앤 재혼'으로 잘못 알아들은 조혜련이 "내 개인적인 사생활을 이야기하느냐"라며 발끈해 웃음을 안겼다. 이에 이경실은 "안 한 걸 했다고 이야기하는 것도 아니고, 지금 행복하면 된 거 아니냐"라고 재치 있게 받아치며 두 사람의 티격태격하는 모습을 유쾌하게 풀어냈다.

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조혜련은 자신의 꿈으로 "20년 전 심의가 안난 '아나까나'라는 곡이 있는데 이제 심의가 났다. 한 번만 부르게 해달라"라고 무대를 요청했고, 조혜련은 특유의 에너지로 객석의 흥을 끌어올렸다. 안영미 역시 시그니처 가슴 춤으로 열기를 더했고, 무대에 함께한 개그맨들 모두 한데 모여 춤을 추며 축제 같은 순간을 완성했다.

무대의 마지막, 조혜련은 "유성이 오빠 보고 싶다"라고 외치며 故 전유성을 향한 그리움을 전했다. 몸을 사리지 않는 분장과 마지막까지 웃음을 잃지 않는 모습으로 전유성이 평생 이어온 개그 정신을 되새기며, 웃음으로 그를 기억하고자 한 조혜련과 안영미의 진심은 유쾌한 무대 너머 묵직한 여운을 남겼다.