풍자 실물, 얼마나 예쁘길래..'높은 코' 감탄에 "성형 5번" 솔직 고백

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 코 성형수술만 5번을 진행했다고 솔직하게 고백하며 특유의 입담을 과시했다.

지난 6일 유튜브 채널 '스튜디오 수제'의 콘텐츠 '또간집'에는 신당동 맛집을 찾기 위해 시민들과 인터뷰를 진행하는 풍자의 모습이 담겼다.

이날 한 시민은 풍자를 실물로 보자마자 "엄청 예쁘시다"며 외모를 칭찬했다. 이에 풍자는 "감사하다. 한 번 들어보겠다. 뭐가 그렇게 예쁜지"라며 칭찬의 구체적인 이유를 물었다.

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시민이 "코가 너무 예쁜 것 같다"고 답하자, 풍자는 "다섯 번 했다"며 5번에 걸친 코 성형 수술 사실을 쿨하게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 두 사람은 묘한 공감대를 형성하며 성형수술에 대한 대화를 이어나갔다. 제작진이 "무슨 이야기를 하시는 거냐"고 묻자 풍자는 "코를 하셨다"며 해당 시민 역시 코 성형수술을 받은 경험이 있어 서로 단번에 알아보았던 것이라고 설명했다. 이후 두 사람은 "너무 예쁘시다", "코가 정말 잘 됐다"며 서로의 코를 칭찬하는 유쾌한 케미를 선보였다.

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앞서 풍자는 방송을 통해 순수 성형수술에만 최소 1억 5000만 원 상당의 비용을 지출했으며, 그중 코 성형만 5번을 받았다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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한편 풍자는 최근 약 1년 5개월 동안 총 37kg을 감량했다는 사실을 공개해 많은 이들의 관심을 받기도 했다.