박영주 컴투스 센터장 "게임의 본질은 커뮤니티"…SWC, 서울서 새로운 10년 연다

◇SWC 2026을 총괄하고 있는 컴투스 박영주 마케팅&컨텐츠센터장. 사진제공=컴투스

지난해 프랑스 파리에서 열린 'SWC 2025' 월드 파이널

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모바일게임은 수명이 짧다는 통념을 깨고 10년 동안 세계 각국의 이용자들을 하나로 묶어온 e스포츠 대회가 있다.

컴투스의 턴제 전략게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 글로벌 최강자를 가리는 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)'이다. 2017년 첫 대회를 시작한 SWC가 올해 10번째 월드 파이널을 맞아 오는 14일 서울 KBS 아레나에서 세계 최강 소환사를 가린다. 미주와 유럽, 아시아태평양, 중국 지역 대회에서 정상에 오른 12명의 선수가 서울에 집결한다.

SWC는 국산 모바일게임 IP를 기반으로 10년 연속 글로벌 e스포츠 무대를 운영하며 독자적인 경쟁력을 구축했다. 공식 유튜브 중계 영상 856편, 누적 조회 수 약 2397만 회(지난 10월 기준)를 기록했으며, 최대 16개 언어로 중계하며 세계 각국의 팬덤을 확대해왔다.

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대회 준비에 마지막 박차를 가하고 있는 박영주 컴투스 마케팅&콘텐츠 센터장은 SWC의 가장 큰 성과로 '지속성'을 꼽았다. 그는 "모바일게임에서 10회째 월드 파이널을 개최했다는 것 자체가 엄청난 성과다. 모바일 e스포츠에서 유례를 찾기 어려운 일"이라며 "'서머너즈 워'가 13년째 서비스되고 있다는 사실도 놀랍지만, 그 안에서 SWC가 계속 변화하며 성장해 왔다는 점도 의미가 크다"고 말했다.

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SWC가 장기간 경쟁력을 유지한 배경에는 게임 자체의 전략적 깊이가 있다. 320여 종의 몬스터와 5가지 속성, 룬 세팅과 턴 순서, 몬스터 간 스킬 연계가 맞물리면서 다양한 조합과 전략이 가능하다. 과거 유행했던 몬스터가 새로운 메타에서 다시 주목받기도 한다.

박 센터장은 이를 체스와 바둑에 비유했다. 빠른 조작이나 반응속도보다 상대의 전략을 읽고 자신만의 조합을 설계하는 판단력이 승부를 좌우한다는 것이다. 올해 도입한 '스택 밴' 역시 전략적 다양성을 확대하기 위한 시도다. 그는 "선수들이 개발진도 예상하지 못한 새로운 조합과 전략을 찾아내고, 그것이 대회에서 새로운 볼거리로 이어진다"며 "밸런스에 대한 고민을 가장 많이 하는 이유도 여기에 있다"고 설명했다.

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SWC의 또 다른 경쟁력은 프로 선수 중심의 리그를 넘어 일반 이용자들도 세계 챔피언에 도전할 수 있다는 점이다. 지역별 오프라인 밋업과 인플루언서 행사 등 게임 안팎의 활동이 이어지고, SWC는 이를 한데 모으는 글로벌 축제의 역할을 한다. 박 센터장은 "SWC는 e스포츠 대회이면서 커뮤니티 축제이기도 하다. 두 가지 성격이 절반씩 있다. 그래서 월드컵보다는 올림픽에 더 가깝다고 생각한다"고 말했다.

올해 서울 개최에도 10주년이라는 상징성이 크게 작용했다. 2018년과 2022년에 이어 세 번째로 서울에서 월드 파이널을 여는 만큼 역대 우승자와 인플루언서, 오랜 기간 함께한 이용자들이 모여 지난 역사를 돌아보는 자리를 마련한다. 동대문디자인플라자(DDP)에는 10주년 기념 공간도 조성했다.

박 센터장은 국내외 경쟁 심화와 SNS, OTT 등 대체 콘텐츠의 등장으로 어려워진 게임업계에서 커뮤니티의 중요성이 더욱 커지고 있다고 진단했다. 단기적인 흥행이나 대규모 마케팅만으로는 게임의 장기적인 경쟁력을 유지하기 어렵다는 것이다.

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그는 "어떤 변수에도 오래가는 게임은 커뮤니티가 강한 게임이다. 재미만큼 중요한 게임의 본질은 커뮤니티라고 생각한다"며 "e스포츠를 별도의 사업적 수익 모델로만 보기보다는 게임의 제품수명주기(PLC)를 늘리는 방안으로 바라볼 필요가 있다"고 강조했다.

실제 SWC에서 등장한 새로운 전략과 메타는 게임 이용자들에게 전달되고, 이용자들이 찾아낸 새로운 조합과 활용법은 다시 대회의 볼거리가 된다. 게임과 e스포츠가 서로의 생명력을 연장하는 선순환 구조다.

박 센터장은 "10주년을 맞은 SWC의 향후 10년을 정확히 예측할 수는 없지만, 매년 조금 더 재미있고 즐길 수 있는 축제의 장을 만들기 위해 고민하겠다"며 "13년 동안 '서머너즈 워'를 함께해 준 이용자들이 없었다면 지금의 SWC도 없었을 것이다. 팬들에게 감사하고, SWC 2026도 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com