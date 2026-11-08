악뮤 강릉콘, 17만원대 VIP석인데 "무대 안 보여"…관객들 아쉬움

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[스포츠조선 조민정 기자] 남매 듀오 악뮤(AKMU)의 강릉 콘서트가 일부 관객들의 시야 제한 문제로 아쉬움을 남겼다.

악뮤는 지난 7일 강원도 강릉 스피드스케이팅경기장에서 전국투어 '2026 AKMU 콘서트 소문의 낙원'을 개최했다.

앞서 서울 공연에서 독창적인 무대 연출과 음악으로 호평을 받았던 악뮤인 만큼 강릉 공연에도 많은 기대가 쏠렸다. 그러나 공연 직후 온라인에는 일부 좌석의 시야가 좋지 않았다는 관람 후기가 잇따랐다.

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한 관객은 "플로어 구역인데 여기가 진짜 VIP석이 맞나"라며 무대가 제대로 보이지 않았다고 아쉬움을 드러냈다. 특히 앞사람들이 일어서면 스크린까지 가려져 관람에 어려움을 겪었다고 주장했다. 또 다른 관객 역시 17만6000원을 지불한 VIP석이었지만 시야제한석과 다름없는 경험을 했다며 불만을 토로했다. 일부 관객들은 좌석 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다고 전했다.

실제 강릉 공연의 티켓 가격은 VIP석 17만6000원, R석과 테이블석 16만5000원, 시야제한석 15만4000원으로 책정됐다. 일부 플로어 좌석은 단차가 없어 앞쪽 관객에 따라 시야가 가려지는 문제가 발생한 것으로 전해졌다.

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다만 공연 연출 자체는 만족스러웠다는 후기도 있어 이번 아쉬움은 악뮤의 무대보다는 공연장의 좌석 배치와 관람 환경에 집중되는 분위기다.

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악뮤는 오는 21일과 22일 대구 공연을 시작으로 대전, 부산, 광주, 고양 등에서 전국투어를 이어갈 예정이다. 남은 공연에서는 관객들의 시야와 편의를 고려한 운영이 이뤄질지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com