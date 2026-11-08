윤진영♥신수이, 쌍둥이 유산 딛고 둘째 득남…"하늘 간 父가 보내준 선물"

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 출신 배우 윤진영이 쌍둥이 유산의 아픔을 딛고 둘째 아들을 품에 안았다. 특히 세상을 떠난 아버지와 같은 말띠 아들을 얻었다는 사실에 남다른 감회를 전했다.

윤진영은 8일 자신의 SNS에 "둘째야 반갑다"라는 글과 함께 갓 태어난 아들을 품에 안은 사진을 공개했다.

사진 속 윤진영은 둘째 아들을 조심스럽게 안고 환하게 미소 짓고 있다. 두 아이의 아빠가 된 기쁨이 고스란히 전해진다.

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윤진영은 "사랑하는 저희 집 둘째 위너가 세상 빛을 봤네요. 신수팔이가 참 고생을 많이 했습니다"라며 출산 소식을 알렸다.

이어 "정확히 기억은 안 나지만 출산 직후 아내는 저한테 욕 비슷한 뭔가를 하며 뭔가를 묶으라고 했던 것 같은데 잘 기억은 나지 않습니다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 "산모도 아이도 건강히 나올 수 있게 돼서 그저 감사할 따름이네요. 수이야 고맙다"라며 출산을 위해 고생한 아내에게 고마움을 전했다.

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특히 윤진영은 2년 전 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 뭉클한 마음을 드러냈다.

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그는 "2년 전 하늘에 가신 아버지께서 계셨더라면 진짜 좋아하셨을 건데. 보고 계시겠죠?"라며 "저희끼리 의미 부여지만 하늘 가신 아버지도 말띠이고 태어난 위너도 말띠 아기입니다"라고 밝혔다.

이어 "아버지께서 보내주신 아이라 생각하고 더 의미 있게, 하고 싶어 하는 거 많이 할 수 있게 길 같이 만들어주며 바르게 잘 키울게요"라고 다짐했다.

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앞서 윤진영은 지난 7월 둘째 임신 소식을 전하며 가슴 아픈 가족사를 고백한 바 있다.

당시 그는 "아버지 하늘나라 가시고 뱃속에 쌍둥이 아가들도 함께 떠났었는데 소중한 녀석이 찾아왔네요"라며 유산의 아픔을 털어놨다.

그러면서 "아버지가 보내주신 선물인 듯합니다"라고 밝혀 먹먹함을 안겼다. 힘든 시간을 지나 건강한 둘째 아들을 품에 안게 된 만큼 이번 득남 소식은 더욱 뜻깊게 다가온다.

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한편 윤진영은 2017년 6세 연하 배우 신수이와 결혼해 2020년 첫째 딸을 얻었다. 이후 6년 만에 둘째 아들을 얻으며 두 아이의 아빠가 됐다.

2003년 SBS 공채 7기 코미디언으로 데뷔한 윤진영은 배우로 전향해 영화 '한산: 용의 출현', '블랙머니', 드라마 '무빙', '선재 업고 튀어' 등에서 활약했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com