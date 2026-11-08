뉴진스 다니엘, '퇴출' 후 하니와 나란히 포착…331억 소송 중에도 '브이'

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 뉴진스에서 제외된 다니엘이 멤버 하니와 나란히 있는 모습으로 포착됐다. 331억원 규모의 손해배상 소송을 둘러싼 법적 분쟁이 이어지는 가운데 두 사람의 변함없는 우정이 눈길을 끌고 있다.

지난 7일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 다니엘과 하니가 서울에서 열린 '2026 미라클365 푸르메런' 행사에 참석한 모습이 담긴 사진이 확산됐다.

공개된 사진 속 두 사람은 편안한 차림으로 행사 참가자와 함께 카메라를 바라보고 있다. 특히 하니와 다니엘은 나란히 서서 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 밝게 미소 짓고 있어 시선을 사로잡았다.

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이번 만남이 더욱 주목받는 이유는 두 사람의 엇갈린 행보 때문이다. 다니엘은 지난해 12월 소속사 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받으며 뉴진스 활동에서 제외됐다. 반면 하니는 어도어 복귀를 확정하고 해린, 혜인 등과 활동 재개를 준비하고 있다.

지난 7월 뉴진스 공식 채널에 공개된 데뷔 4주년 기념 영상에는 민지와 하니, 해린, 혜인 등 네 명만 등장했다. 당시 다니엘의 모습이 빠지면서 팬들의 아쉬움을 자아냈다.

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그러나 팀 활동과 별개로 멤버들 사이의 인연은 이어지는 모습이다. 앞서 다니엘은 지난달 6일 하니의 생일에 맞춰 한 여성의 뒷모습이 담긴 사진을 SNS에 공개했다. 당시 꿀을 뜻하는 이모티콘까지 덧붙이면서 팬들 사이에서는 하니를 향한 생일 축하 메시지가 아니냐는 추측이 나왔다.

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또 지난달 20일 공개된 다니엘의 유튜브 영상에서도 하니를 비롯한 뉴진스 멤버들이 함께한 것 아니냐는 관측이 제기됐다. 영상 속 반려견과 여성들의 뒷모습, 목소리 등을 근거로 한 추측이었지만 실제 멤버들의 동행 여부는 확인되지 않았다.

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이런 가운데 이번에는 하니와 다니엘이 실제로 한 프레임에 담긴 사진이 공개되면서 두 사람의 친분이 다시 한번 화제를 모으고 있다.

다니엘은 지난 1월에도 팬들에게 전한 편지에서 "민지, 하니, 해린, 혜인은 나의 두 번째 가족"이라며 "같이 행동할 시간이 어긋났지만 우리를 갈라놓을 수 있는 건 아무것도 없다"고 애정을 드러낸 바 있다.

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두 사람이 함께한 행사 역시 의미를 더했다. '2026 미라클365 푸르메런'은 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원 10주년을 기념해 열린 기부 마라톤으로, 참가비 전액이 장애어린이 재활치료비로 사용된다.

한편 어도어는 다니엘과 가족 1명, 민희진 전 대표를 상대로 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다. 당초 약 431억원 규모였던 청구액은 이후 약 330억9000만원으로 조정됐다.

현재 하니와 해린, 혜인은 어도어 복귀를 확정했으며 민지는 향후 활동을 두고 협의를 이어가고 있다. 다니엘은 계약 해지 이후 별도 행보를 걷고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com