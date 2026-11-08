박진영, '사이비 의혹'에도 종교 활동은 ing…"들어보셨음 좋겠는데"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 프로듀서 박진영이 자신이 이끄는 종교 모임을 둘러싼 이단·사이비 의혹에 또다시 입을 열었다. 특히 논란이 확산하면서 오히려 자신의 교회가 알려지고 있다는 뜻밖의 반응을 보여 눈길을 끌었다.

8일 유튜브 채널 '첫열매들'에는 '구원을 못 받은 기독교인들을 위해'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박진영은 기독교 신앙과 구원의 의미를 설명하던 중 자신이 이끄는 종교 모임 '첫열매들'을 향한 부정적인 시선을 직접 언급했다.

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박진영은 "박진영이 하는 교회 이단, 사이비라고 하는데 혹시 모르니까 한번 들어볼까?"라는 상황을 예로 들며 "한 번만 들어보셨으면 좋겠는데"라고 말했다.

특히 그는 "점점 우리 교회에 대해서 많이 알려지고 있다"며 목사들이 위험하다고 이야기하는 과정에서 오히려 교회의 존재를 몰랐던 사람들까지 알게 됐다는 취지로 설명했다.

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잇따른 이단·사이비 의혹에도 자신의 종교적 가르침을 직접 듣고 판단해 달라는 뜻을 드러낸 것이다.

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박진영은 신앙생활을 오래 했다는 이유만으로 구원을 확신해서는 안 된다는 견해도 밝혔다. 교회 출석과 예배, 새벽기도 등 종교 활동에 성실히 참여했더라도 자신이 무엇을 믿고 있는지 스스로 확인하는 과정이 중요하다고 강조했다.

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앞서 박진영은 지난 3일 공개된 강연에서도 종교 모임을 둘러싼 논란을 언급한 바 있다.

당시 그는 자신들이 이단·사이비라는 지적과 함께 본격적인 핍박을 받고 있다고 주장했다. 이어 교리를 따지거나 조직적으로 댓글을 달아 대응하기보다는 해결을 하나님에게 맡겨야 한다는 입장을 밝혔다.

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지난 9월에는 자신의 교회에 천주교, 장로교, 침례교는 물론 신천지 출신도 있다고 공개해 주목받았다.

당시 박진영은 신천지 출신 구성원이 있다는 이유만으로 해당 교회를 신천지와 동일시해서는 안 된다고 반박했다. 또 '첫열매들'은 근본과 신학적 배경이 분명한 교회라고 주장했다.

박진영의 종교 관련 논란은 2018년에도 불거졌다. 당시 구원파와 연관됐다는 의혹이 제기되자 자신이 운영하는 성경 공부 모임은 구원파 조직과 아무런 관계가 없다며 부인했다.

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2020년 MBC '라디오스타'에 출연해서도 특정 교회나 종파에 속하지 않은 성경 공부 모임이라고 설명했다.

이후 '첫열매들'은 규모가 커져 현재 서울과 부산, 미국 로스앤젤레스 등 국내외 8개 지역에서 예배와 모임을 진행하는 것으로 알려졌다.

한편 대한예수교장로회 통합총회는 박진영과 '첫열매들'의 가르침에 교리적 이단성이 있는지 연구를 진행 중이다. 연구 결과는 2027년 9월 정기총회에서 보고될 예정으로 현재까지 교단 차원의 최종 판단은 내려지지 않았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com