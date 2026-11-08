결혼 앞둔 하정우, ♥차정원과 파리서 '동시 포착'…이른 신혼여행 떠났나

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하정우와 차정원이 결혼을 한 달여 앞두고 나란히 프랑스 파리에서 포착됐다. 두 사람이 비슷한 시기 같은 여행지에서 근황을 공개하면서 결혼 전 미리 신혼여행을 떠난 것 아니냐는 관심이 쏠리고 있다.

하정우는 지난 7일 자신의 SNS에 "에펠이"라는 짧은 글과 함께 프랑스 파리의 랜드마크인 에펠탑을 배경으로 촬영한 사진을 공개했다. 또 "마키키 뽀므리 샴페인 랭스"라는 글과 함께 프랑스의 거리 풍경과 샴페인 하우스를 방문한 모습도 전했다.

공개된 사진 속 하정우는 브라운 계열의 재킷과 코트 등으로 멋을 낸 채 현지에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 작품 촬영을 위해 삭발했던 머리도 제법 자랐으며, 한층 날렵해진 턱선과 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다.

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그런데 이튿날인 8일, 예비 신부 차정원도 파리에서 근황을 공개하면서 두 사람의 여행에 관심이 집중됐다.

차정원은 이날 지인이 SNS에 올린 사진을 자신의 계정에 공유했다. 해당 지인은 파리에서 우연히 만난 차정원과 함께 찍은 사진을 게재하며 "파리에서 이렇게 우연히 만나다니요?"라고 반가움을 드러냈다.

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이에 차정원 역시 "내말이!!"라고 화답하며 뜻밖의 만남에 놀라워했다.

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예비 부부가 하루 간격으로 같은 도시에서 근황을 전했다는 점이 눈길을 끈다. 두 사람이 함께 찍은 사진을 공개한 것은 아니지만 결혼식을 약 한 달 앞둔 시점에 나란히 파리에 머물고 있다는 사실이 알려지면서 동반 여행 가능성에 관심이 모인 것.

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앞서 하정우와 차정원은 지난 10월 14일 결혼을 공식 발표했다. 두 사람은 2020년 무렵 인연을 맺은 뒤 약 6년간 조용히 사랑을 키워왔다. 올해 2월 열애 사실이 알려지자 교제 중임을 인정했고 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.

공개 열애 이후 서로를 향한 애정 표현도 이어지고 있다. 하정우는 지난 3월 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "늘 한결같이 애정과 지지를 해주는 분"이라며 깊은 신뢰를 드러냈다.

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지난 10월에는 차정원의 영화 '변신금지구역' 촬영 현장에 커피차를 보내며 예비 신부를 응원하기도 했다. 당시 커피차에는 '비주얼 천재 차정원'이라는 애정 어린 문구가 담겨 화제를 모았다.

한편 1978년생 하정우와 1989년생 차정원은 11세 차이의 연상연하 커플이다. 하정우는 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'과 넷플릭스 영화 '보통사람들' 등 차기작을 준비하고 있다. 차정원 역시 영화 '변신금지구역'으로 관객들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com