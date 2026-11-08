'재혼황후' 신민아X이종석 화려한 왈츠신 속 주지훈·이세영 '대역 추정' 사진도 화제

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[스포츠조선 조민정 기자] 디즈니+ '재혼 황후'가 화려한 왈츠 장면으로 화제를 모은 가운데 촬영에만 수일이 걸렸다는 제작 비화부터 배우들의 대역으로 추정되는 인물이 담긴 현장 사진까지 관심을 끌고 있다.

지난 3일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영의 화려한 캐스팅과 웅장한 황실 세계관으로 공개 직후부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.

특히 시청자들의 시선을 사로잡은 것은 신민아와 이종석이 함께하는 무도회 장면이다.

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극 중 황후 나비에(신민아)가 남편인 황제 소비에슈(주지훈)에게 외면당한 가운데 서왕국 왕자 하인리(이종석)가 다가와 춤을 신청하는 장면이다. 화려한 샹들리에와 드레스, 수많은 귀족이 모인 무도회장에서 두 사람이 왈츠를 추는 모습은 한 편의 동화 같은 분위기를 자아냈다. 특히 두 사람을 바라보는 소비에슈의 질투까지 더해지면서 네 주인공의 엇갈린 로맨스가 한층 선명해졌다.

이런 와중 최근 온라인에서는 해당 왈츠 장면을 촬영하는 상당한 시일이 소요됐다는 이야기가 퍼지며 제작 과정에도 관심이 쏠리고 있다.

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여기에 주지훈과 이세영의 대역으로 추정되는 인물들이 담긴 것으로 알려진 촬영장 사진까지 해외 SNS를 중심으로 공유되며 또 다른 화제를 낳았다.

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공유된 사진에는 화려한 의상을 차려입은 수십 명의 인물이 무도회장에 모여 있는 모습이 담겼다. 검은색 제복을 입은 남성이 한쪽 무릎을 꿇고 푸른 꽃을 내밀었고 화려한 드레스 차림의 여성이 그를 바라보고 있다. 주변에는 각양각색의 드레스와 정장을 입은 인물들이 빼곡하게 자리해 실제 황실 무도회를 방불케 한다.

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일부 해외 팬들은 해당 사진에서 주지훈과 이세영의 대역으로 보이는 인물들에게 주목하며 촬영 과정에 호기심을 드러냈다.

본편의 화려한 장면뿐 아니라 제작 과정에서 포착된 사진까지 회자되는 것은 '재혼 황후'를 향한 높은 관심을 보여준다.

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앞서 이종석 역시 왈츠 촬영을 위해 별도의 준비가 필요했다고 밝힌 바 있다. 그는 지난달 부산국제영화제 행사와 유튜브 인터뷰에서 "감독님이 처음에는 따로 준비할 게 없다고 하셨는데 승마도 해야 하고 왈츠도 배워야 했다"며 예상보다 쉽지 않았던 촬영 과정을 털어놓았다.

제작진 역시 원작의 거대한 황실 세계관을 구현하기 위해 상당한 공을 들였다. 독일과 체코의 실제 성과 정원에서 촬영을 진행했고 국내에도 대규모 세트를 조성해 화려한 궁중 분위기를 완성했다.

이러한 노력은 작품의 화제성으로도 이어지고 있다.

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글로벌 누적 조회수 29억7000만회를 기록한 동명의 웹소설·웹툰을 원작으로 한 '재혼 황후'는 공개 전 메인 예고편이 48시간 만에 글로벌 조회수 1300만회를 돌파하며 높은 기대감을 입증했다.

지난 3일 1~4회를 선공개한 직후에는 디즈니+ '오늘 한국의 TOP 10' 시리즈 부문 1위에 오르며 기분 좋은 출발을 알렸다.

물론 서양풍 황실을 한국 배우들이 구현하는 독특한 설정과 일부 의상, 무도회 연출을 두고 시청자들의 평가는 엇갈리고 있다.

한편 '재혼 황후'는 동대제국 황후 나비에가 도망 노예 라스타에게 빠진 남편 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와의 재혼을 요구하면서 펼쳐지는 로맨스 판타지다. 총 10부작으로 제작됐고 오는 11일 5·6회가 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com