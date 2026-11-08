[대한민국 게임대상] 글로벌 도전이냐, MMORPG 저력이냐…'붉은사막'·'아이온2' 2파전 주목

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올해 한국 게임산업을 대표할 최고의 작품을 가리는 '2026 대한민국 게임대상'(문화체육관광부 주최, 스포츠조선-전자신문 공동 후원, 한국게임산업협회 주관)이 막바지 수상 경쟁에 돌입했다. 총 12개 작품이 본상 최종 심사 후보에 이름을 올린 가운데 오는 11일 최종 심사를 앞두고 대상의 향방에도 관심이 쏠리고 있다.

올해 경쟁은 펄어비스의 '붉은사막'과 엔씨의 '아이온2'를 중심으로 전개되는 양상이다. 두 작품은 장르와 플랫폼, 개발 방향에서 상당한 차이가 있지만 국내 게임의 해외 시장 진출이라는 공통된 과제를 각자의 방식으로 풀어내며 의미있는 성과까지 거둬냈다. 여기에 다른 10개의 후보작들도 각자의 경쟁력을 앞세워 도전장을 내밀었다.

'붉은사막'

'아이온2'

글로벌 시장에서 성과 낸 두 작품, 서로 다른 도전

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'붉은사막'은 국내 게임업계가 도전해 온 대형 콘솔·PC 시장에서 의미 있는 성과를 거뒀다는게 가장 큰 강점이다. 펄어비스가 자체 개발한 블랙스페이스 엔진을 기반으로 광활한 오픈월드와 세밀한 환경, 역동적인 전투를 구현하며 기술력을 보여줬다.

지난 3월 19일 글로벌 출시 이후 판매 성과도 뚜렷했다. 출시 하루 만에 200만장을 판매한 데 이어 한 달이 채 되기 전에 500만장, 출시 83일 만에 누적 판매량 600만장을 넘어섰다. 기존 인기 IP가 아닌 신규 IP로 거둔 성과라는 점에서 의미가 작지 않다. 출시 초반 조작 체계와 편의성 등에 대한 지적이 있었지만, 이용자 의견을 반영해 이례적으로 빠른 속도로 업데이트를 이어갔고 지난달 30일에는 첫 DLC '미지의 여정'을 선보이며 콘텐츠 확장에도 나섰다.

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국내 게임사들이 상대적으로 경험이 적었던 대형 콘솔·PC 패키지 시장에서 기술력과 글로벌 상품성을 함께 보여줬다는 점에서 높은 평가를 받을 만하다. 단순한 판매량을 넘어 새로운 IP를 글로벌 시장에 안착시킨 성과를 어떻게 평가할지가 중요한 관전 포인트다.

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'아이온2'는 한국 게임업계의 주력 장르인 MMORPG의 경쟁력을 글로벌 시장에서 다시 확인시켰다는 점이 돋보인다. 원작 '아이온'의 세계관과 핵심 정체성을 계승하면서 전투와 탐험, 성장 시스템을 발전시켰고, 출시 직후부터 이용자들의 관심을 끌었다.

지난달 글로벌 정식 서비스를 시작한 '아이온2'는 10월 20일 기준 누적 캐릭터 생성 수 630만개, 누적 플레이 시간 1억820만 시간을 기록했다. 정식 서비스 시작과 함께 최고 동시접속자 수 40만명을 넘어섰고, 출시 첫 주 스팀 글로벌 주간 매출 차트 1위에 올랐다. 엔씨가 오랜 기간 축적해 온 MMORPG 개발 역량과 서비스 경험이 글로벌 시장에서도 통했다는 점은 분명한 성과다. 특히 국내 이용자 중심으로 성장해 온 MMORPG가 해외 시장에서 어느 정도 경쟁력을 확보할 수 있는지를 보여줬다는 점에서 산업적 의미도 크다.

'도깨비의세계'

'제우스: 오만의 신'

'몬길: 스타 다이브'

'이클립스: 더 어웨이크닝'

추격 후보들의 도전과 글로벌게임상 경쟁

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두 게임의 뒤를 잇는 후보작들도 만만치 않은 경쟁력을 갖추고 있다.

'도깨비의세계'는 한국적인 세계관을 2.5D MMORPG로 구현한 작품이다. 익숙한 MMORPG의 기본 문법을 따르면서도 동양적인 분위기와 독특한 비주얼, 콘텐츠 구성으로 차별화를 시도했다. 대형 게임사 중심으로 형성된 MMORPG 시장에서 새로운 색깔을 앞세운 중견 개발사의 도전이라는 점에서도 주목된다.

'몬길: STAR DIVE'는 인기 모바일게임 '몬스터 길들이기'의 IP를 현대적인 기술과 게임 방식으로 재해석했다. 개성 있는 몬스터를 수집하고 육성하는 재미에 실시간 전투와 캐릭터 간 연계 요소를 더해 원작의 정체성을 이어가면서도 새로운 게임 경험을 제시했다. IP의 단순 재활용이 아닌 새로운 이용자층을 겨냥했다는 점이 강점이다.

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'제우스: 오만의 신'은 신화를 재해석한 세계관과 언리얼 엔진5 기반의 고품질 그래픽을 앞세운 MMORPG다. 출시 이후 매출 상위권을 유지하며 시장에서 존재감을 보여준 만큼 흥행 성과가 돋보인다. '이클립스: 더 어웨이크닝' 역시 경쟁이 치열한 모바일 MMORPG 시장에서 새로운 콘텐츠와 성장 구조를 내세워 이용자 확보에 나섰다. 두 작품은 국내 모바일 MMORPG 시장에서의 상품성과 흥행 경쟁력을 평가할 수 있는 후보작이다.

이밖에 '카오스 제로 나이트메어'는 카드 전략과 로그라이크를 결합한 게임성으로, '임진왜란: 조선의 반격'은 임진왜란을 배경으로 조선의 장수와 병력을 지휘해 전투를 벌이는 역사 전략 시뮬레이션 게임으로, '미메시스'는 AI가 사람의 행동과 목소리를 모방하는 가운데 정체를 알 수 없는 존재를 가려내며 생존해야 하는 협동 공포 게임으로 각각 차별화를 꾀했다.

'아크 레이더스'

올해 신설된 글로벌게임상 부문에서는 넥슨의 스웨덴 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 '아크 레이더스'가 강력한 후보로 꼽힌다. 지난해 10월 출시된 이 게임은 1년 만에 누적 판매량 1630만장을 기록했고, 메타크리틱 86점과 주요 글로벌 시상식 7관왕 등 작품성 측면에서도 성과를 거뒀다.

결국 작품의 완성도와 흥행 성과, 새로운 도전 가운데 어디에 무게를 둘 것인지에 달려 있다. 11일 최종 심사 점수와 16일까지 진행되는 일반 이용자 온라인 투표의 결과를 합산, 오는 18일 부산 벡스코에서 열리는 시상식에서 주인공이 결정된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com