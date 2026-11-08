임창정, '전국노래자랑'서 히트곡 열창…"최소 장려상이야!"

'전국노래자랑' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임창정이 '전국노래자랑'에 출연해 발라드와 트로트 무대를 선보였다.

임창정은 8일 방송된 KBS 1 '전국노래자랑' 2190회 충청북도 영동군 편에 초대 가수로 출연했다. 2022년 연말결선 이후 약 4년 만의 출연이다.

이날 임창정은 대표 히트곡 '소주 한 잔'으로 무대를 시작했다. 특유의 호소력 짙은 목소리로 곡을 소화했고, 관객들은 노래를 따라 부르며 호응했다.

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이어 세미 트로트곡 '탓탓탓'을 선보였다. 경쾌한 리듬에 맞춰 퍼포먼스를 펼치며 앞선 발라드 무대와는 다른 분위기를 연출했다.

특히 '탓탓탓' 무대가 끝난 뒤 심사석에서 '딩동댕' 소리가 울려 퍼지자, 임창정은 "최소 장려상이야!"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

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지난 7월 발매된 '탓탓탓'은 EDM 사운드를 접목한 세미 트로트곡으로, 경쾌한 리듬과 반복적인 후렴이 특징이다.

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이처럼 임창정은 발라드부터 트로트까지 서로 다른 장르의 무대를 선보이며 관객들과 호흡했다. 최근에는 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만나고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com