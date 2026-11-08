양홍원, '불륜 의혹' 16일만에 기습 근황..담배 물고 '의미심장 글'

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[스포츠조선 김수현기자] 결혼 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸였던 래퍼 양홍원이 논란 16일 만에 의미심장한 글과 함께 근황을 공개해 눈길을 끌고 있다.

양홍원은 8일 자신의 SNS에 "나의 형님이 나를 가르치시기를 2명의 아우가 있다면 바위도 가른다고 하셨다"라는 글을 게재했다.

함께 올린 사진에는 흡연실로 보이는 장소에서 담배에 불을 붙여 피우는 양홍원의 모습이 담겼다.

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불륜 의혹 이후 별다른 입장을 내놓지 않았던 그가 오랜만에 SNS 활동을 재개하면서 관심이 쏠리고 있다.

앞서 양홍원은 지난달 18일 오랜 연인인 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 그러나 결혼 불과 5일 만에 불륜 의혹이 제기되며 큰 논란의 중심에 섰다.

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이와 관련해 양홍원의 소속사 AP 알케미 측은 당시 만취 상태였던 양홍원이 숙소를 찾던 중 A씨가 지정한 모텔로 이동했을 뿐이며, 갈 곳이 없던 동행 여성 역시 부득이하게 함께 들어갔던 것이라고 해명했다.

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소속사 측은 A씨가 금전을 목적으로 협박을 일삼았다며 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 형사 고소했음을 밝혔다. 당시 모텔에 함께 있던 여성 역시 부적절한 관계는 전혀 없었다며 억울함을 호소한 것으로 알려졌다.

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그러나 논란 이후 두 사람의 SNS 활동에는 뚜렷한 변화가 포착됐다. 양홍원은 결혼식 당일 아내를 향해 작성했던 "현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 모텔로 들어가는 기분이야"라는 글을 삭제한 데 이어, 지난 2일에는 원현주와 함께 찍은 결혼사진마저 모두 내렸다.

또한 '좋은 부모가 되려면'이라는 문구가 적힌 책 페이지 사진을 올려 다양한 추측을 낳았다.

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아내 원현주 역시 SNS 게시물을 전면 정리했으며, 현재 두 사람은 서로의 계정을 언팔로우(팔로우 취소)한 상태다.