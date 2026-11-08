'고정예능 제로' 조세호, 유튜브 첫 영상 4.5만뷰…11.5만 구독자 업고 재기할까

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조세호가 조직폭력배 친분 의혹으로 주요 예능 프로그램에서 하차한 지 약 11개월 만에 유튜브를 통해 본격적인 활동 재개에 나섰다. 11만명이 넘는 구독자를 기반으로 새로운 콘텐츠를 선보인 가운데 과연 예전의 인기를 되찾을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

8일 기준 조세호의 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'는 구독자 11만5000명을 기록하고 있다. 지난 5일 공개된 첫 영상 '마흔다섯 조세호의 고백'은 조회수 4만5000회를 넘어섰다.

조세호가 새롭게 선보인 채널은 기존에 운영하던 '세호가중계'를 개편한 것이다. 지난 5일 첫 영상 공개 당시 이미 11만3000명가량의 구독자를 보유했던 만큼, 기존 팬층을 기반으로 재출발에 나선 셈이다.

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다만 첫 영상이 채널 소개와 사과를 담은 콘텐츠인 만큼, 실제 예능 콘텐츠가 공개된 이후 조회수와 구독자 반응이 어떻게 달라질지가 중요한 관전 포인트다.

조세호는 첫 영상에서 지난해 불거진 논란을 다시 한번 언급하며 고개를 숙였다.

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그는 "2026년은 저에게 의미 있는 해였다. 그 어느 때보다 제가 걸어왔던 시간들을 돌아봤다"며 "반성도 하고 앞으로의 각오도 다졌다"고 털어놨다. 이어 "지난번 있었던 일로 실망하셨던 분들, 불편함을 느꼈던 분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 전했다. 그러면서 "앞으로는 관계에 대해서도 더 책임감 있게 주위를 잘 살피고 더욱 신중하게 행동하겠다"고 약속했다.

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새로운 유튜브 채널에는 조세호의 대표적인 별명인 '프로불참러'를 활용했다. 과거 "모르는데 어떻게 가요"라는 발언으로 큰 인기를 얻었던 조세호는 이제 '불참'이 아닌 '참석'을 내세워 대중과 직접 만나겠다는 계획이다.

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실제 결혼식과 돌잔치, 회사 회식, 야유회, MT는 물론 조기축구 경기나 일상적인 모임까지 자신을 불러주는 곳이라면 직접 찾아가겠다는 것.

이번 콘텐츠에는 과거 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 초창기를 함께했던 김민석 PD와 박근형 PD가 참여해 눈길을 끈다. 길거리에서 시민들을 만나며 큰 사랑을 받았던 프로그램의 제작진과 다시 손을 잡았다는 점에서 기대를 모으고 있다.

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그러나 조세호의 복귀를 바라보는 시선은 여전히 엇갈린다. 응원의 목소리가 있는 반면 지난해 논란에 대한 부정적인 여론이 완전히 가라앉지 않았다는 점에서 활동 재개가 이르다는 반응도 나온다.

앞서 조세호는 지난해 12월 조직폭력배로 지목된 인물과 친분이 있다는 의혹에 휩싸였다. 해당 인물로부터 금품을 받거나 사업에 연루됐다는 주장도 제기됐지만, 조세호 측은 단순한 지인 관계였을 뿐 관련 의혹은 사실이 아니라고 부인했다.

그럼에도 논란이 이어지자 조세호는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일'에서 자진 하차했다. 이후 넷플릭스 예능 '도라이버'를 통해 방송 활동을 이어왔지만, 해당 프로그램 역시 오는 21일 시즌6 종영을 앞두고 있다.

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조세호에게 새로운 유튜브 채널은 단순한 개인 콘텐츠를 넘어 대중과의 관계를 회복할 수 있을지 가늠하는 무대가 됐다.

11만5000명의 구독자와 4만5000회의 첫 영상 조회수는 재출발을 위한 하나의 지표다. 구독자 규모가 곧바로 인기 회복을 의미하는 것은 아닌 만큼 앞으로 공개될 콘텐츠와 시청자들의 반응이 더욱 중요해질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com