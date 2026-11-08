류수정, DJ suki와 이색 무대…오늘(8일) 강남 달군다

류수정. 사진제공=올마이애닉도츠

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 류수정과 DJ suki가 스포츠와 음악이 어우러진 특별한 무대에 오른다.

올마이애닉도츠 소속 류수정과 DJ suki(수키)는 오늘(8일) 서울 강남구 케미스트리에서 열리는 '비템포 코리아 2026 X F45'(BEATEMPO KOREA) 사전 행사 '비템포 사이드'(BEATEMPO: SIDE)에 출격한다.

'비템포 사이드'는 12월 25일부터 27일까지 일산 킨텍스에서 펼쳐지는 종합 스포츠 페스티벌 '비템포 코리아 2026 X F45'에 앞서 마련된 프리뷰 행사다. 요가와 러닝, 스트레칭 등 운동 프로그램에 이어 음악 파티가 한자리에서 펼쳐진다.

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이날 DJ suki는 운동 세션이 끝난 뒤 진행되는 애프터 파티에서 디제잉을 맡는다. 감각적인 선곡과 디제잉으로 파티의 열기를 더한다. 류수정은 스페셜 게스트로 무대에 올라 라이브 공연을 펼치며 참가자들과 가까이서 호흡을 맞춘다.

류수정은 그룹 러블리즈의 리드보컬 출신으로, 작사·작곡에도 꾸준히 참여하며 솔로 아티스트로서 활동 영역을 넓혀왔다. 특히 지난 9월 발매한 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'(올 더 컬러스 아이 엠)의 6개 트랙을 한 편의 영화처럼 유기적으로 연결한 뮤직비디오를 선보여 관심을 모았다. 음악과 영상 콘텐츠를 아우르는 자신만의 색깔로 솔로 활동을 이어가고 있다.

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DJ suki 역시 올마이애닉도츠와 전속 계약을 맺고 개성 있는 음악과 디제잉을 선보이고 있다. 개인 유튜브 채널을 통해 직접 디제잉한 플레이리스트를 공개하며 자신만의 음악적 취향을 공유하고 있다.

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류수정과 DJ suki는 앞으로도 다양한 공연과 온·오프라인 콘텐츠를 오가며 음악 팬들과 만날 예정이다.

DJ suki. 사진제공=올마이애닉도츠

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com