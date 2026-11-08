김연경, 친정팀 흥국생명에 역전승 거둘까…0대 10 반격 시작('신인감독2')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 흥국생명을 상대로 역전승에 도전한다.

8일 방송되는 MBC '신인감독 김연경2' 5회에서는 '필승 원더독스'(이하 원더독스)와 여자 프로배구팀 '흥국생명 핑크스파이더스'(이하 핑크스파이더스)의 맞대결 두 번째 이야기가 공개된다.

앞서 원더독스는 1, 2세트를 연달아 내주며 위기에 놓였지만, 3세트 초반 10대 0으로 앞서며 반격에 나섰다. 이날 방송에서는 경기 흐름을 바꾸기 시작한 원더독스와 주도권을 되찾으려는 핑크스파이더스의 경기가 이어진다. 원더독스가 시즌 두 번째 역스윕에 성공할 수 있을지가 관전 포인트다.

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김연경 감독의 경기 분석과 전략도 주목된다. 두 세트를 내준 상황에서도 김연경은 "이제부터 시작이다. 무조건 승리할 수 있다"며 선수들을 독려한다. 특히 핑크스파이더스의 공격 패턴과 경기 흐름을 분석하고, 상대의 움직임을 예측해 대응 전략을 마련한다.

핑크스파이더스 역시 원더독스의 공격 패턴을 파악하며 맞선다. 원더독스의 추격에도 쉽게 주도권을 내주지 않으면서 양 팀의 치열한 전략 싸움이 펼쳐질 예정이다.

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시즌1 원더독스 주장이었던 표승주의 활약도 공개된다. 현재 핑크스파이더스 소속인 표승주는 원더독스를 상대로 경기에 나선다. 원더독스가 표승주의 빈자리를 어떻게 메울지, 상대 팀에서 뛰는 표승주가 어떤 활약을 보여줄지도 관심사다.

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원더독스와 핑크스파이더스의 경기 결과는 8일 오후 9시 10분 방송되는 MBC '신인감독 김연경2' 5회에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com