'클릭비' 하현곤, 결혼식에 멤버들 총출동…데뷔 27년 차 우정 여전하네

사진=클릭비 팬클럽 SNS 계정 캡처

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[스포츠조선 조민정 기자] 1세대 아이돌 그룹 클릭비 출신 하현곤이 결혼식을 올린 가운데 오랜 동료인 클릭비 멤버들이 한자리에 모인 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

8일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 하현곤의 결혼식에 참석한 클릭비 멤버들의 단체 사진이 확산되며 관심을 끌었다.

공개된 사진에는 깔끔한 정장 차림의 멤버들이 나란히 서서 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 사진 속에는 검은색 슈트부터 화이트 재킷까지 각자의 개성이 드러나는 의상을 입은 모습이 눈길을 끈다.

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멤버들 앞에는 하얀 웨딩 케이크와 샴페인 잔을 층층이 쌓은 장식이 놓여 있어 화려한 결혼식 분위기를 실감케 한다. 세월이 흘러도 변함없이 서로의 특별한 순간을 함께하는 멤버들의 모습이 훈훈함을 자아낸다.

앞서 하현곤은 지난 7월 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에 클릭비 완전체로 출연해 결혼을 깜짝 발표한 바 있다. 당시 그는 "최초 공개가 될 것 같은데 결혼을 앞두고 있다"며 "결혼식은 가을쯤 할 예정이다. 교회를 다니고 있는데 교회에서 식구들끼리 진행할 것 같다"고 밝혔다.

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멤버들은 이미 하현곤의 결혼 소식을 알고 있었다며 축하를 전했다.

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이후 하현곤은 지난 7월 SBS 파워FM '12시엔 주현영'에 출연해 멤버들에게 공개적으로 결혼식 축가를 부탁하기도 했다. 그는 "결혼식 축가 부탁드립니다"라며 90도로 허리를 숙였고 멤버들은 "곤란하게 한다", "싫은데"라며 장난스럽게 반응하면서도 결국 흔쾌히 수락해 웃음을 자아냈다. 이후 실제 결혼식에서도 멤버들이 함께한 모습이 공개되면서 오랜 우정이 다시 한번 주목받고 있다.

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한편 하현곤은 1999년 클릭비의 드러머로 데뷔했다. 클릭비는 '백전무패', '카우보이', '투 비 컨티뉴드' 등의 곡으로 사랑받은 대표적인 1세대 밴드형 아이돌 그룹이다. 하현곤은 '하현곤 팩토리'라는 이름으로 음악 활동을 이어왔고 최근에는 '하일라'라는 예명으로 CCM 음원을 발표하고 선교 활동도 병행하고 있다.

클릭비는 올해 데뷔 27주년을 맞아 11년 만에 7인 완전체 활동을 재개했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com