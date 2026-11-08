'박성광♥' 이솔이, 실물 어떻길래.."중국인이냐" 황당한 국적 오해

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[스포츠조선 김수현기자] 박성광의 아내 이솔이가 길거리에서 중국인으로 오해받은 웃지 못할 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

이솔이는 8일 주말 일상을 공유하며 '중국인 오해'를 받았다고 털어놨다.

이날 이솔이는 서울의 신흥시장을 처음 방문했다며 나들이 사진을 공개했다. 그는 "서울 살면서 핫하다는 신흥시장도 이날 처음 가봤다. 아기자기한 가게가 어찌나 많던지 여행 온 사람처럼 골목골목 구경하느라 바쁜 외국인 모드였다"고 전했다.

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이어 사진을 찍던 중 지나가던 사람에게 말을 건넸다가 예상치 못한 반응을 들었다고 밝혔다. 상대방이 "어? 한국 분이셨어요?"라며 놀랐다는 것.

이솔이는 "작년부터 가만히 있으면 종종 중국 분이냐는 말을 듣고 있는데, 왜인지 도무지 모르겠단 말이죠"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다. 한국인임에도 종종 중국인으로 오해받는다는 뜻밖의 일화가 관심을 모았다.

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이솔이는 이날 반려견 겨울이의 수술 소식도 전했다. 그는 "겨울이 수술이 무사히 마무리되어 가고 있다는 기쁜 소식 전해요 여러분"이라며 반려견의 건강 상태를 알렸다.

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이어 "지난 몇 달은 뭐 하나 잘못하면 괜히 안 좋은 일이 생길까 봐 별것 아닌 일에도 오매불망 마음을 졸였는데, 이제야 긴장이 조금 풀리는지 몸도 마음도 노곤노곤한 주말"이라고 덧붙이며 그동안의 걱정과 안도감을 드러냈다.

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한편 이솔이는 2020년 7세 연상의 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 신혼 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다.