송중기, ♥케이티와 두 아이 얼마나 보고 싶었으면…"운동 중에도 영상통화"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송중기가 제주도에서 운동에 매진하는 근황이 공개됐다. 바쁜 촬영 일정 속에서도 철저하게 자기관리를 이어가는 것은 물론, 두 아이의 아빠다운 다정한 면모까지 전해져 눈길을 끌고 있다.

최근 제주도의 한 피트니스 트레이너는 자신의 SNS에 송중기와 함께 찍은 사진을 공개하며 "짧은 시간이었지만 함께 운동할 수 있어서 정말 즐거웠다"고 밝혔다.

공개된 사진에는 피트니스 센터에서 트레이너 가족과 함께 포즈를 취한 송중기의 모습이 담겼다. 송중기는 몸에 밀착되는 연분홍색 반소매 티셔츠를 입고 탄탄한 팔 근육을 드러냈다. 특히 두툼한 팔뚝과 다부진 체격이 시선을 사로잡았다.

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트레이너는 송중기의 남다른 자기관리에도 감탄했다. 그는 "새벽 늦게까지 이어진 촬영 후에도 아침 일찍 나오셔서 운동하시고, 저녁 늦게 촬영이 끝난 날에도 늦은 시간까지 거르지 않고 운동하셨다"고 전했다.

이어 "여유롭지 않은 타지 숙소 생활 중에도 직접 장을 보고 요리해 드시며 철저하게, 요란함 없이 덤덤하게 관리하시는 모습도 인상적이었다"며 "워크에식 최고"라고 극찬했다.

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무엇보다 송중기의 두 아이를 향한 애정도 전해졌다. 트레이너는 "운동 도중 아이들에게 연락이 오면 세상 스윗하게 영상통화하셨다"며 "센터에서 저희 아이들을 만났을 때도 너무나 다정하게 챙겨주셨다"고 밝혔다.

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특히 "배우님 아이들과 우리 애기들 영상통화로 인사도 시켜주셨다"며 "아이들을 대하시는 모습에서 꾸밈없는 자연스러움과 따뜻함이 그대로 전해져 참 다정다감한 분이라는 걸 느꼈다"고 덧붙였다.

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그러면서 "오랫동안 함께하지 못해 아쉽지만 함께하는 내내 유쾌하고 뜻깊은 시간이었다"며 송중기의 차기작 흥행과 가족의 행복을 응원했다.

한편 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 재혼해 같은 해 6월 첫아들을 품에 안았다. 이후 2024년 11월 둘째 딸까지 얻으며 두 아이의 아빠가 됐다.

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송중기는 2027년 상반기 KBS2 토일드라마로 방영 예정인 '러브클라우드'를 통해 시청자들과 만날 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com