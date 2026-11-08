손담비 2살 딸, 단발머리한 이규혁인 줄..."아빠 붕어빵" 반응 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 남편 이규혁을 쏙 빼닮은 두 살 딸 해이와의 행복한 가족사진을 공개했다.

손담비는 지난 7일 "가을의 끝자락, 우리 세 식구"라는 글과 함께 주말 나들이 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 딸 해이를 가운데 두고 환한 미소를 짓고 있는 손담비와 이규혁의 모습이 담겼다. 세 사람은 다정하게 얼굴을 맞댄 채 행복한 가족의 순간을 만끽하고 있다.

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손담비는 딸을 향한 애정도 숨기지 않았다. 그는 "보기만 해도 웃음 나는 사랑스러운 우리 해이. 너와 함께라서 엄마 아빠는 매일이 행복해. 지금처럼 우리 셋, 많이 웃고 행복하자"라며 애틋한 마음을 전했다.

특히 눈길을 끈 것은 딸 해이의 귀여운 외모였다. 똑단발 헤어스타일을 한 해이는 아빠 이규혁을 쏙 빼닮은 얼굴로 시선을 사로잡았다.

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엄마 손담비의 사랑스러운 미소와 아빠의 붕어빵 외모를 동시에 떠올리게 하는 모습에 팬들의 반응도 뜨거웠다.

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사진을 접한 팬들은 "손담비와 해이 너무 예쁘시고 귀엽다", "다정한 모습 너무 훈훈하고 아름답다", "아빠랑 붕어빵이네요. 귀여워라" 등의 댓글을 남겼다. 게시물에 달린 '좋아요' 하트 역시 1600개를 넘어서며 관심을 입증했다.

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한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이 양을 품에 안았다.