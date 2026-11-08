이세영 "신민아가 엄청 잘챙겨줘, 수다 떨다 비행기 놓칠 뻔"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이세영이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 호흡을 맞춘 배우 신민아를 향한 애정을 드러냈다.

지난 7일 유튜브 채널 'fantagio 판타지오'에는 '라스타가 사랑한 모든 것'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡은 이세영이 출연해 작품에 관한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 이세영은 작품에서 함께 호흡을 맞춘 신민아, 이종석, 주지훈과의 촬영 현장 분위기와 배우들 간의 케미스트리를 전했다.

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그는 함께 출연한 배우들과의 호흡을 묻는 말에 "민아 언니거나 지훈 오빠거나 종석 오빠거나, 제가 등장하면 '아이고 우리 스타 왔구나. 우리 라스타'라는 느낌이다. 엄청 예뻐해 주셨다"라고 답했다.

이어 "라스타가 해맑은 역할이다 보니까 저도 막 평소에는 점잖 빼다가 갑자기 '폐하!' 할 수는 없지 않냐. 연결선상으로 가다 보니 애교 많은 라스타가 됐다"고 설명했다.

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특히 신민아와의 각별했던 일화를 공개해 눈길을 끌었다. 이세영은 "민아 언니가 특히나 엄청 예뻐하시고 챙겨주셨다"면서 신민아의 따뜻한 배려에 고마움을 전했다.

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그는 "해외 로케할 때도 숙소에서 수다도 많이 떨었다. 밤새도록 떨어서 비행기 놓칠 뻔했다. 아침이 되는지도 모르고 수다를 떨었다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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작품 속에서 보여준 호흡뿐 아니라 카메라 밖에서도 돈독한 관계를 쌓았던 두 사람. 이세영의 이야기는 '재혼황후' 촬영 현장의 화기애애한 분위기를 짐작하게 하며, 배우들 사이의 남다른 친밀감을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com