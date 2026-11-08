손지창, 60억 매출 뒤에 숨겨진 상처…"오로지 책임감, 가장이니까 참았다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손지창이 연매출 최대 60억 원을 기록한 이벤트 기획회사 대표로서 겪은 남모를 고충을 털어놨다.

8일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 380회에서는 배우에서 27년 차 사업가로 변신한 손지창의 일상이 공개됐다.

손지창은 지난 2000년 이벤트 기획회사를 설립한 뒤 국내외 대형 행사를 진행하며 사업가로서 입지를 다졌다. 특히 큰 규모의 하이엔드 VIP 행사를 맡아 기획부터 현장 운영까지 모든 과정을 직접 챙기는 열정을 보여줬다.

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화려한 행사 뒤에는 남모를 고충도 있었다. 손지창은 행사 준비부터 마무리까지 A부터 Z까지 책임져야 하는 대표의 무게를 털어놓으며 그동안 쌓인 감정을 드러냈다.

그는 "많은 일이 있었다. 자존심 상하는. 연예인만 했으면 절대 알 필요 없고, 내가 이런 취급을 왜 당해야 하나 싶은 일들"이라며 배우로 활동할 때는 경험하지 못했던 어려움을 고백했다.

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특히 손지창은 자신을 믿고 따르는 직원들과 그 가족들을 생각하며 버텨왔다고 밝혔다.

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손지창은 "그런데 책임감이었던 것 같다. 직원들을, 그 가족들을 내가 먹여 살려야 된다는 책임감이 없었으면 저는 벌써 이 일을 놨을 것"이라고 말했다.

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이어 "가장이니까 해야 한다. 참아야 한다"며 사업가로서 감내해야 했던 현실을 이야기했다.

앞서 지난 1일 방송에서도 손지창은 회사의 매출 규모를 공개해 화제를 모았다. 그는 "코로나 전에는 60억 원까지 올라갔다가 회복 중인데, 현재 연매출은 40억~50억 원 정도 한다"고 밝혔다.

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수십억 원대 매출을 올리는 회사 대표지만 현실은 녹록지 않았다. 손지창은 이벤트 기획회사의 위치를 '을의 을'이라고 표현하며 "외국 행사에 가면 하루에 3시간 잔다"고 고백했다.

절친한 배우 김민종이 자신의 일하는 모습을 보고 눈물을 흘렸던 사연도 전했다. 손지창은 "민종이가 와서 보고 울었다. '형이 왜 이런 거 하냐'고 하더라"며 "자존심 상하는 정말 많은 일이 있었다"고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

olzllovely@sportschosun.com