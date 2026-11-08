이규한, ♥솔비와 결혼발표 전부터 티냈다 "숏단발 여자가 이상형"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이규한이 예비신부 솔비에 대한 애정을 드러냈다.

8일 방송된 MBN '알토란'에서는 28년 차 배우 이규한과 한식의 대가 이모카세 김미령 셰프가 게스트로 출연해 각자의 소울푸드를 공개했다. 이날 이규한은 솔직한 입담과 재치 있는 대답으로 유쾌한 분위기를 이끌며 시청자들의 이목을 집중시켰다.

특히 최근 솔비와 결혼을 발표한 이규한은 이날 녹화 당시만 해도 결혼 소식이 알려지지 않았던 상황. 뒤늦게 결혼 소식이 전해진 만큼 당시 그가 나눈 대화와 반응에도 새삼 관심이 쏠렸다.

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이날 MC 이상민은 이규한에게 "원래 짧은 단발의 아나운서가 이상형 아니냐"라고 물어 그를 당황하게 했다. 이에 이규한은 "워낙 짧은 머리를 좋아해서 그렇다"라고 답했다. 최근 단발머리로 변신한 연인 솔비를 자연스럽게 떠올리게 하는 대목이었다.

이를 들은 차유나 아나운서는 "딱 나다. 왜 이제 나타났냐"라며 적극적으로 호감을 드러내 웃음을 자아냈다. 하지만 이규한은 "근데 머리 길이가 좀 더 짧으셔야 된다"라고 재치 있게 받아쳤다. 상대의 호감 표현에도 흔들림 없이 자신의 이상형 기준을 밝히며 센스 있는 입담을 뽐낸 것.

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결혼 주선이 많이 들어올 나이가 아니냐는 질문에도 솔직한 답변을 내놨다. 이규한은 "현재 마흔일곱인데 몇 년 전인 40대 초반까지는 부모님의 결혼 압박이 있었는데 이제는 포기한 느낌"이라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'에 함께 출연한 것을 계기로 인연을 맺었으며, 이후 연인 관계로 발전해 결혼이라는 결실을 보게 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com