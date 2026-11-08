이규한, ♥솔비에 집안일 안시킨다 "분리수거도 안시켜, 위험한 밖에 어떻게 보내냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이규한이 예비신부 솔비를 향한 남다른 배려와 애정을 드러냈다.

8일 방송된 MBN '알토란'에서는 28년 차 배우 이규한과 한식의 대가 이모카세 김미령 셰프가 게스트로 출연해 각자의 소울푸드를 공개했다. 이날 이규한은 남다른 깔끔함과 철저한 생활 습관을 공개해 출연진들을 놀라게 했다.

먼저 이규한은 자신만의 생활 루틴을 소개했다. 그는 "하루 루틴이 정해져 있다. 일어나서 양치하고 이불 정리한 뒤 잠옷에서 일상복으로 갈아입는다"라고 밝혔다. 기상 직후부터 정해진 순서에 따라 하루를 시작한다는 것.

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특히 이규한은 청소가 취미라고 밝히며 남다른 깔끔함을 자랑했다. 그는 "일주일에 하루는 대청소의 날로 정하고 2~3일에 한 번은 간이 청소의 날로 정했다"며 "대청소의 날이 되면 아침부터 흐뭇하게 일어난다"고 말했다.

이어 "청소하면 기분이 너무 좋다"며 "대청소의 날 전날에는 일부러 흐트러 놓는다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다. 청소를 귀찮은 집안일이 아닌 일상의 즐거움으로 여기는 것은 물론, 대청소를 위해 일부러 집안을 어질러 놓기까지 한다는 그의 남다른 청소 사랑에 MC들도 혀를 내둘렀다.

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이규한의 깔끔한 성격은 예비신부를 향한 배려로도 이어졌다. 이상민이 "아내가 청소에 무관심하면 어떠냐"라고 묻자 이규한은 "너무 좋다. 아내한테 분리수거도 안 시킨다. 내가 한다. 위험한데 어떻게 여자를 보내냐"라고 답했다.

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집안일을 당연히 자신의 몫으로 생각하는 듯한 이규한의 말에 출연진들은 감탄을 금치 못했다. 여기에 이규한은 "내 허락 없이 청소기 들면 혼나"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.