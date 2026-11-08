'KCM♥' 방예원, 드레스 입고 털어놓은 상처…"내가 빛나는 모습 불편해해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 KCM의 아내 방예원이 웨딩드레스 자태와 함께 의미심장한 심경을 전했다.

방예원은 7일 자신의 SNS에 "다른 사람이 불편해한다고 내 빛을 감출 필요는 없다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 방예원이 웨딩드레스를 입고 촬영에 나선 모습이 담겼다. 방예원은 어깨와 쇄골이 드러나는 순백의 드레스를 입고 청순한 미모를 뽐냈다. 꽃을 배경으로 우아한 분위기를 자아내는가 하면, 촬영 도중 환하게 웃음을 터뜨리며 사랑스러운 매력을 드러냈다.

Advertisement

특히 눈길을 끈 것은 영상과 함께 남긴 장문의 글이었다. 방예원은 "살다 보면 저를 오해하는 사람도 있고, 제가 빛나는 모습을 불편해하는 사람도 있더군요"라며 자신의 경험을 털어놨다.

이어 "그런 시선이 마음에 걸려 기쁜 일도 대수롭지 않은 척하고, 잘해낸 일도 그저 운이 좋았다고 넘긴 적이 있어요"라고 고백했다.

Advertisement

그러면서 "이제는 기쁜 일이 생기면 기쁘다고, 애써 해낸 일 앞에서는 나도 참 애썼다고 말해 주고 싶어요"라며 달라진 마음가짐을 전했다.

Advertisement

방예원은 "여러분도 빛나는 순간이 오면 그 순간을 마음껏 누렸으면 좋겠습니다. 저도 그렇게 빛나 보려고 합니다"라고 덧붙였다.

Advertisement

자신을 향한 오해와 불편한 시선이 있었다는 고백에 관심이 쏠린 가운데, 방예원은 구체적인 상황이나 상대를 언급하지는 않았다. 다만 타인의 시선을 의식하기보다 자신의 행복과 성취를 당당하게 받아들이겠다는 의지를 드러내 눈길을 끌었다.

이에 KCM은 "좀늦으면 어때 하고싶은거 다해 내가 있잖아 화이팅"이라는 응원 글을 남겼다.

Advertisement

한편 KCM은 2022년 9세 연하의 비연예인 방예원과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다. 이후 방송을 통해 아내와 가족의 일상을 공개하며 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com