송지효, 20대 메이크업하고 확 어려졌다..45세 안믿기는 비주얼 감탄(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 평소와 다른 화사한 메이크업으로 시선을 사로잡았다.

8일 방송된 SBS '런닝맨' 오프닝에서는 대학생 새내기로 변신한 멤버들의 모습이 공개됐다. 이날 멤버들은 각자 과 점퍼를 착용하고 등장해 풋풋한 대학생 분위기를 연출했다.

그중에서도 단연 눈길을 끈 것은 송지효의 달라진 비주얼이었다. 평소와는 사뭇 다른 화사한 메이크업으로 등장한 송지효는 멤버들의 시선을 한몸에 받았다.

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송지효는 자신의 모습을 뿌듯해하며 "저 오늘 20대 메이크업했다"고 자랑했다. 이를 본 지예은 역시 "언니 신부 화장했다"고 거들며 송지효의 달라진 분위기를 언급했다. 유재석은 "20대 메이크업이 뭐냐"라고 궁금증을 드러내며 관심을 보였다.

이에 송지효는 직접 메이크업 포인트를 설명했다. 그는 "눈 앞에 (반짝이) 포인트랑, 애교살 강조했다. 블러셔를 코랑 턱까지 했다"고 밝혔다. 눈매를 또렷하게 살리고 얼굴 곳곳에 블러셔를 더해 한층 화사한 분위기를 완성했다는 설명이다.

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하지만 송지효의 설명이 끝나기도 전에 양세찬의 짓궂은 농담이 이어졌다. 양세찬은 송지효의 눈가에 들어간 반짝이 포인트를 가리키며 "근데 눈곱 같다"라고 장난쳤고, 예상치 못한 직설적인 한마디에 현장은 웃음바다가 됐다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com