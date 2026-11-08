지석진, 주식 폭락장에 비명 "마이너스로 가게 차릴 정도, 요즘 많이들 힘드실 것"(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] '런닝맨' 양세찬과 지석진이 주식 계좌를 공개해 웃음을 안겼다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 멤버들과 게스트 강훈, 이이담이 대학생으로 변신해 R코인을 모으는 '뜨거운 승부' 레이스가 펼쳐졌다.

이날 출연진들은 서울 대학가에 위치한 주식 콘셉트의 칵테일바를 찾았다. 멤버들은 보너스 R코인을 획득하기 위해 실제 주식 계좌를 공개하고 손실률을 검증하는 시간을 가졌다.

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가장 먼저 계좌를 공개한 사람은 양세찬이었다. 양세찬의 계좌를 확인한 유재석은 한동안 말을 잇지 못했다. 한참 동안 화면을 바라보던 유재석은 "너 이러고 녹화하는 마인드 진짜 칭찬한다"라고 감탄 섞인 반응을 보이며 놀라움을 감추지 못했다.

이어 지석진도 자신의 계좌를 공개했다. 그는 "두 가지 계좌인데 한 가지 계좌만 봐달라"며 조심스럽게 운을 뗐다.

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하지만 지석진의 계좌를 확인한 유재석 역시 충격을 받은 모습이었다. 유재석은 머리를 짚으며 한숨을 내쉰 뒤 "여기는 (코인) 많이 줘라. 제가 개인적으로 알고 있는 것도 있는데 그걸 제외한 거 아니냐. 너무 아프다"라고 안타까워했다. 지석진의 투자 손실에 안타까움을 드러내면서도 보너스 코인을 더 줘야 한다고 주장해 웃음을 자아냈다.

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이에 지석진은 특유의 긍정적인 태도로 상황을 받아들였다. 그는 "아직 인생은 끝나지 아니다. 'ing(진행형)'이다"라고 말하며 의연한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 지석진은 "나는 마이너스로 이 가게를 차릴 수 있을 정도"라고 덧붙여 폭소를 유발했다. 자신의 투자 손실 규모를 가게를 차릴 수 있을 정도라고 비유하며 셀프 디스에 나선 것.

이어 지석진은 "지금 많은 분들 속상할 거다"라며 자신과 비슷한 상황에 놓인 투자자들을 위로했다. 이에 양세찬도 "아직 안 끝났다"라고 맞장구치며 긍정적인 분위기를 이어갔다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com