강석우, '연세대 훈남子' 똑닮은 첫 손자 공개..짙은 쌍꺼풀+풍성한 머리숱 '우월 유전자'

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강석우(69)가 자신을 쏙 빼닮은 손자를 공개하며 할아버지가 된 기쁨을 전했다.

8일 강석우는 자신의 계정에 "지난 열흘 나의 일기^"라는 글과 함께 최근 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

강석우는 지난 열흘간의 일상을 짧은 문장으로 정리했다. 그는 "최불암 선배님 돌아가셨다", "손자가 태어났다", "동국동문합창단 10주년 공연 문경에 다녀왔다", "아가는 오늘도 잔다"라고 적으며 크고 작은 소식을 전했다.

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함께 공개된 사진에는 다양한 일상이 담겼다. 먼저 강석우는 검은색 옷차림으로 고(故) 최불암의 빈소를 찾아 애도의 뜻을 표했다. 이어 아내와 함께 동국동문합창단 10주년 공연을 관람하기 위해 문경을 찾은 모습도 공개했다. 바쁜 일정 속에서도 가족과 함께 시간을 보내고 주변 사람들과 인연을 이어가는 그의 일상이 눈길을 끌었다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 새롭게 태어난 손자의 모습이었다. 사진 속 손자는 곤히 잠든 채 평온한 표정을 짓고 있다. 신생아임에도 오똑한 코와 또렷한 이목구비는 물론, 풍성한 머리숱까지 자랑해 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 할아버지가 된 강석우의 기쁨이 고스란히 전해지는 사진에 랜선 이모와 삼촌들의 마음까지 사로잡았다.

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앞서 강석우는 지난달 28일에도 자신의 인스타그램에 손자의 출생 카드를 공개하며 할아버지가 된 사실을 알린 바 있다. 당시 그는 "아들이 아들이 낳았다, (아들을 낳았던) 그 병원에서"라는 글을 남겨 특별한 감회를 전했다.

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이어 "아들 만나던 1991년 11월 23일 새벽 5시가 생생한데"라며 "세월이 흘러 큰 선물이 왔다"라고 덧붙였다. 1991년 아들을 품에 안았던 순간을 생생하게 기억하고 있다는 그의 고백은 오랜 세월이 흘러 어느덧 아들이 아버지가 되고 자신이 할아버지가 된 시간의 흐름을 실감하게 했다.

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이와 함께 강석우는 아들 강준영의 결혼식 사진도 공개했다. 딸이자 배우로 활동 중인 강다은 역시 하트 이모티콘을 남기며 동생의 득남을 축하해 훈훈함을 더했다.

강석우의 아들 강준영은 과거 SBS 예능 프로그램 '아빠를 부탁해'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 대학수학능력시험에서 400점 만점에 393점을 받은 사실과 연세대학교 경영학과 출신이라는 이력이 알려지며 화제를 모았다. 특히 훈훈한 외모로 '연세대 정용화'라는 별칭을 얻기도 했다.

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한편 1957년생인 강석우는 1990년 결혼해 이듬해 아들 강준영을 얻었으며, 1995년 딸 강다은을 품에 안았다. 딸 강다은은 현재 배우 겸 모델로 활동하고 있다. 1991년 아들의 탄생을 기뻐했던 강석우가 이제는 손자의 탄생을 맞이하며 2대에 걸친 특별한 가족의 시간을 보내고 있어 훈훈함을 안긴다.