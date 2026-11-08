송지효, 속옷 사업 적자 심각 "한달 지출 많아"..유재석도 한숨(런닝맨)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 속옷 사업을 운영 중인 가운데, 적자를 겪고 있다고 털어놨다.

8일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 멤버들과 게스트 강훈, 이이담이 대학생으로 변신해 R코인을 모으는 '뜨거운 승부' 레이스가 펼쳐졌다.

이날 출연진들은 서울 대학가에 위치한 주식 콘셉트의 칵테일바를 찾았다. 멤버들은 보너스 R코인을 획득하기 위해 실제 주식 계좌를 공개하고 손실률을 검증하는 시간을 가졌다. 양세찬과 지석진, 강훈이 각자의 주식 계좌를 공개한 가운데, 송지효는 자신의 한 달 지출 내역을 공개해 눈길을 끌었다.

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송지효는 자신의 지출 내역을 확인한 뒤 "(지출 내역이) 좀 많다"라고 솔직하게 털어놨다. 이에 유재석은 송지효가 사업을 운영 중이라는 사실을 언급하며 "지효가 사업을 하고 있지 않냐. 적자가 계속 나고 있다"라고 안타까워했다.

송지효는 현재 속옷 브랜드를 운영하고 있는 상황. 사업을 이어가는 과정에서 적자를 겪고 있다는 사실이 언급되면서 멤버들의 관심이 쏠렸다.

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하지만 이날 뜻밖의 웃음 포인트는 따로 있었다. 송지효의 사업 적자보다 양세찬과 지석진의 주식 손실 규모가 더욱 심각했던 것. 두 사람의 계좌를 지켜보던 지석진은 급기야 송지효의 사업을 언급하며 "세찬이랑 저랑 손실액 합치면 사업 몇 년 끌어갈 수 있냐"라고 물었다.

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이에 유재석은 기다렸다는 듯 "두 분 거 합치면 지효 지금 밖에서 춤추고 다닐 것"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 양세찬과 지석진의 주식 손실액을 모두 합치면 사업을 차리고도 남을 것이라는 재치 있는 비유였다.

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자신의 사업 적자를 솔직하게 공개한 송지효부터 예상보다 큰 주식 손실로 웃음을 안긴 양세찬과 지석진까지. 멤버들의 현실적인 경제 상황이 한자리에 공개되며 유쾌한 웃음을 선사했다.

한편 송지효는 지난해 이너웨어와 향수 브랜드를 론칭하며 사업가로도 새로운 도전에 나섰다.

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현재 브랜드 대표를 맡아 제품 기획과 홍보에도 직접 참여하고 있다.