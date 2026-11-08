'테러리스트' 김영빈 감독, 오늘(8일) 갑작스러운 비보…향년 72세

제15회 부천영화제' 기자간담회와 홍보대사 '피판레이디' 위촉식 당시 홍보 대사 '피판 레이디'로 선정된 박보영과 포토타임

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '김의 전쟁', '테러리스트' 등을 연출하며 한국 영화계에 굵직한 발자취를 남긴 김영빈 감독이 별세했다. 향년 72세.

8일 유족과 영화계에 따르면 김영빈 감독은 이날 급환으로 세상을 떠났다.

1955년생인 고인은 한국 영화계의 거장 임권택 감독 밑에서 연출 경험을 쌓았다. 영화 '씨받이'(1986), '아다다'(1987), '아제아제 바라아제'(1989) 등에 조감독으로 참여하며 영화 제작 현장에서 실력을 다졌다.

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이후 1992년 영화 '김의 전쟁'으로 감독 데뷔했다. 이 작품은 재일동포 김희로가 일본 야쿠자 2명을 살해한 뒤 인질극을 벌이며 재일 한국인에 대한 차별 철폐를 요구했던 실화를 바탕으로 제작됐다.

김영빈 감독은 데뷔작부터 평단의 주목을 받았다. '김의 전쟁'으로 제13회 청룡영화상 신인감독상을 수상했으며, 제28회 백상예술대상 영화 부문 신인감독상과 시나리오상, 제12회 한국영화평론가협회상 신인감독상까지 거머쥐었다.

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이후에도 왕성한 작품 활동을 이어갔다. '비상구가 없다'(1993)를 비롯해 '테러리스트'(1995), '나에게 오라'(1996), '불새'(1996) 등을 연이어 선보이며 자신만의 연출 세계를 구축했다.

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특히 1995년 개봉한 '테러리스트'는 김영빈 감독의 대표작 중 하나로 꼽힌다. 이후 '질주'(2007), '도시의 연애담'(2011) 등을 통해 꾸준히 관객들과 만났다.

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영화 연출뿐 아니라 영화제 발전에도 힘썼다. 2011년부터 2012년까지 부천국제판타스틱영화제 집행위원장을 맡아 한국 장르영화의 저변 확대에 기여했다.

고인의 빈소는 전남 고흥군 고흥읍 우주장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 오는 10일 오전 9시이며, 장지는 서울시립추모공원이다.

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olzllovely@sportschosun.com